Официално: Това е най-секси мъжът за 2025 (ВИДЕО)

Списание People обяви Джонатан Бейли за най-сексапилния мъж за 2025 г. Титлата на 37-годишния британски актьор беше оповестена в понеделник вечерта по време на вечерното шоу на Джими Фалън. Бейли стана световноизвестен с ролята си в хитовия сериал на Netflix „Бриджъртън“. Оттогава той се снима в мейнстрийм блокбъстъри като „Джурасик свят: Прераждане“, „Злосторница“ и предстоящия „Злосторница: Завинаги“.

Реакцията на Бейли

Aктьорът каза за титла пред People: „Искам да кажа, това е огромна чест. Очевидно съм невероятно поласкан. И е напълно абсурдно.“ Той добави: „Много съм развълнуван, че някои приятели и семейство ми ще разберат.“

Повече за Джонатан Бейли

Родом от Оксфордшир, Англия, Бейли започва да играе още като дете в продукции на Кралската шекспирова компания и на осем години вече е на сцената като Гаврош в „Клетниците“ в Уест Енд. Големият му телевизионен пробив идва с участието му в криминалния сериал "Broadchurch" на ITV, а по-късно получава ролята на лорд Антъни Бриджъртън в продуцираната от Шонда Раймс драма на Netflix "Бриджъртън".

Бейли, който открито говори за това, че е гей, основа фондация „Безсрамни“, която помага за подкрепа на ЛГБТ+ организации.

„Знам, че ЛГБТ секторът е под огромна заплаха в момента“, каза той. „Така че беше невероятно да се запозная с хора, които имат експертния опит и виждат потенциал, за който можех само да мечтая.“

Другите носители на титплата

Освен Джон Кразински през 2024 г., сред носителите на титлата „Най-секси мъж на света“ на People са Крис Еванс, Джон Леджънд, Майкъл Б. Джордан, Пол Ръд, Райън Рейнолдс, Крис Хемсуърт, Брадли Купър, Дуейн Джонсън, Идрис Елба, Адам Ливайн, Ричард Гиър, Чанинг Тейтъм и Дейвид Бекъм.