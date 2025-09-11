Опасните моменти на Чарли Шийн: Пилотирал самолет в нетрезво състояние

Документалният филм на Netflix „aka Charlie Sheen“ (достъпен за стрийминг) не губи време и директно ни въвежда в първата потресаваща история за бързия възход и зависимостите, довели до падението на актьора Чарли Шийн, съобщи USA Today.

Шийн, на 60 години и трезвен от осем години, говори открито с режисьора Андрю Рензи за това как е бил силно пиян по време на спор със своята трета съпруга Брук Мюлер по време на медения им месец в чужбина. По някакъв начин холивудската звезда все пак е била допусната до пилотската кабина от очарования екипаж и за кратко поема контрола върху самолета.

„Бях там пиян, с почти 300 души, спящи зад мен, ядосана булка на 20 фута зад мен, и започнах да управлявам самолета,“ споделя Шийн. „Тази перфектна магическа летяща машина реагира по начин, който не мога да опиша с думи.“

Снимка: Getty Images

Ко-пилотът накрая включва автопилота преди да се случи инцидент. Шийн намира думи да разкаже и други ужасяващи истории за зависимостта и излишъците, които белязаха неговия холивудски спад.

През 1990 г. семейството на Шийн организира изненадваща интервенция заради прекомерното му пиене, като поканва актьора под предлог за празнуване на рождения ден на баща му Мартин Шийн. Сред присъстващите са дългогодишни приятели и братът му Емилио Естевез. Най-запомнящият момент е когато Клинт Истууд се включва по телефона, окуражавайки го: „Трябва да върнеш влака на релсите, момче. Ти си за спасяване.“

Шийн често нарушава правилата на рехабилитационните програми. Например, за да отсъства от лечение, участва в конкурс за бикини Hawaiian Tropic заедно с Никълъс Кейдж, връщайки се навреме и изпълнявайки обещанието си към персонала.

По време на снимките на „Money Talks“ Шийн получава кървене от носа в продължение на 18 часа заради прекомерната употреба на кокаин, а в друг филм „Free Money“ използва кубче лед, за да се съживи и да изпълни сцената.

Шийн разказва за опасни моменти със Никълъс Кейдж, при които тяхната шега със самолетен интерком можеше да разкрие неговите наркотици пред полицията, и как го спасява късметът.

Изпепеляващата история на възхода, падението и изкуплението

Актьорът отрича обвиненията в изнасилване от Кори Хайм, наричайки ги „гнусна измислица“, и разкрива, че бивша интимна връзка е изнудвала $1,4 милиона, заплашвайки да разкрие неговия HIV статус. Диагнозата от 2011 г. и борбата с наркотиците го водят към трезвеност.

Снимка: Getty Images

Шийн описва личното си възстановяване като път от „крекетарианец“ към трезвеност, мотивиран от желанието да бъде надежден родител за дъщерите си Сами и Лола, които често се обръщат към него за помощ.

Той признава, че разкриването на сексуални отношения с мъже е „освобождаващо“ и говори открито за своите преживявания, като същевременно признава грешките и странностите в миналото си.

Съотборникът му от „Двама мъже и половина“ Джон Крайър споделя, че е бил всекидневно притеснен за Шийн, наблюдавайки как зависимостите му разклащат таланта и здравия му разум, а създателят Чък Лори също е страхувал, че трагедията е близо.

Шийн беше уволнен от сериала през 2011 г., но след години на борба и саморефлексия той е достигнал до приемане на миналото си и осъзнаване, че животът продължава.