Отмъщение, трима отпаднали и неочаквана нова дама в "Ергенът: Любов в рая"

Вчерашният епизод на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" (28 октомври) бе изпълнен с шокиращи събития. От напрегната церемония на розата и взимане на важни решения, до неочаквани признания за отмъщение и поява на добре позната жена от първия сезон на "Ергенът". В центъра на събитията отново бяха Шермин, Красимир и Киара, която получи роза от бизнесмена, а Шермин отказа да приеме тази на Лъчезар.

Така в края на вечерта Ана-Шермин, Лъчезар и Хени напуснаха предаването.

Бомба след бомба

Междувременно стана ясно, че певицата Киара си е изиграла картите в своя полза - в името на лична изгода и заради съревнованието си с Шермин, тя разкри, че всичко, което е направила е било, за да спечели срещу конкурентката си.

Напрежението между Киара и Красимир достигна своя връх. Очарован от нейната харизма, Красимир ѝ подари роза, убеден, че между тях може да се зароди нещо истинско. Киара обаче по-късно осъзна, че е прибързала и изпита угризения за постъпката си. Тя сподели, че не иска да нарани Краси или да му разбие сърцето, но изглежда именно това неизбежно се случва.

Бомба в риалитито хвърли и едно добре познато лице от първия сезон на "Ергенът" - Благовеста Бонбонова. Тя продължава да вярва в приказки, но този път не търси принц, а партньор.

Друг момент, който предизвика вълнение, беше обтегнатият разговор между Виктория и Тихомир. Вики беше видимо ядосана, че не получава желаното внимание от него. Тихомир вече ясно заяви, че не може да й даде това, което тя очаква. Виктория, от своя страна, оправдава поведението му, смятайки, че той все още е срамежлив, притеснен и до известна степен несигурен.

Дали именно Благовеста ще сложи край на отношенията между Виктория и Тихомир, предстои да разберем.

