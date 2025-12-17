Плъх предизвика хаос по време на полет, а 250 пътници бяха блокирани (ВИДЕО)

Истински кошмар преживяха стотици пътници на полет на KLM Royal Dutch Airlines от Амстердам до Аруба, след като на борда на самолета беше забелязан плъх. Това, което вероятно е изглеждало като мечтана ваканция за гризача, се превърна в изключително неприятно преживяване за пътниците.

Плъхът бил забелязан по време на полета, докато самолетът вече се намирал над океана. Кадри, разпространени от нидерландското издание "Telegraaf", показват как животното пълзи по релсите на завесите в кабината, скача в багажните отделения над седалките и се промъква в местата за ръчен багаж на пътниците, предизвиквайки хаос и напрежение.

Още: Писъци в телевизионно студио: Плъх прекъсна емисия на живо в голяма телевизия (ВИДЕО)

От авиокомпанията KLM определиха случилото се като "изключителен инцидент". Според тях остава неясно как плъхът е успял да се качи на борда. "Животното беше открито над океана — много неприятна ситуация за пътниците, които трябваше да я преживеят“, заяви говорител на компанията пред "RTL Nieuws", цитирани от "People".

Въпреки стресиращата ситуация, пътниците са запазили спокойствие, а екипажът е наблюдавал животното отблизо. От авиокомпанията подчертаха още, че плъхът не се е доближавал до храната на борда.

Rat on a plane: Stowaway critter found in cabin cancels flight https://t.co/pWYGuGc359 — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) December 16, 2025

Отмяна на полет

Вследствие на инцидента обратният полет на 10 декември от Аруба до Амстердам през Бонер беше отменен, за да може самолетът да бъде основно почистен и дезинфекциран, преди да бъде върнат в експлоатация. Полетът е трябвало да превози около 250 пътници, които са били принудени да прекарат нощта на място.

Още: Рекорд в небето: Авиокомпания пусна най-дългия еднопосочен полет в света (ВИДЕО)

От KLM признаха, че случилото се е било "разочароващо и неприятно" и че инцидентът сериозно е нарушил плановете за пътуване на засегнатите пътници. Полетът от Амстердам до Аруба по принцип продължава около 10 часа.