Даниел Радклиф едва не се удавил по време на опасна сцена за "Хари Потър"

Даниел Радклиф разказва за трудния процес по заснемане на шест седмици подводни сцени за филма от 2005 г. "Хари Потър и Огненият бокал".36-годишният актьор беше попитан за "опасни моменти" по време на снимките на филма, докато участваше в скорошен епизод на "Hot Ones". "Имаше момент, когато тренирахме за това, където… правехме упражнения за изчистване на маската, много базови неща за научаване на гмуркане – поемаш дълбоко въздух, изваждаш регулатора и когато го сложиш обратно, трябва да задържиш дъха си, защото иначе ще издишаш въздуха", обясни той на водещия Шон Евънс.

Радклиф разказа за инцидент, който можеше да се окаже фатален. "Веднъж извадих апарата за дишане и осъзнах, че нямам въздух, за да изчистя маската, когато го сложа обратно. Когато го върнах, направих жест нагоре — това е сигналът ми за давене: ‘Извадете ме оттук". Изкачих се на повърхността, а координаторът на каскадите, прекрасният Грег Пауъл, ме погледна по свой начин и каза: "Е, тази грешка повече няма да я направиш!"

"И аз му казах: "Абсолютно вярно". Но да, снимахме шест седмици. Чух, че се цитира, че средно имахме по пет секунди използваем материал на ден. Това беше едно от нещата, за които си казваш: "да, никога, никога няма да правя нещо подобно отново."

Радклиф е изиграл ролята на Хари Потър в оригиналната осем филмова поредица, като играе младия магьосник от 2001 до 2011 г.

Сериалът, който започна продукция през юли, представя ново трио млади актьори — Доминик Маклафлин, Аластейр Стоут и Арабела Стантън, които играят Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър, докато те постъпват в Хогуортс – училище за магия и вълшебство.

Радклиф сподели пред "People", че е бил в контакт с бившите колеги от Хари Потър, Рупърт Гринт и Ема Уотсън, във връзка с новата адаптация, и всички те са размисляли върху "колко сюреалистично е да гледаш хора, които започват това пътешествие, всички тези години по-късно."

