Показаха рокли и аксесоари на принцеса Даяна в Хонконг (СНИМКИ+ВИДЕО)

"Тя правеше модно изявление всеки път, когато се обличаше и излизаше през вратата", казва пред АФП Мартин Нолан, изпълнителен директор на базираната в Калифорния Julien's Auctions. Жълтият костюм, проектиран от Катрин Уокър, се очаква да донесе до 50 000 долара - малка част от очакваните 400 000 долара, които се смята, че ще донесе на търга среднощно синята рокля от тюл, украсена със звезди. Даяна носеше този впечатляващ модел, проектиран от Мъри Арбейд, на премиерата на "Фантомът на операта" през 1986 г. в лондонския Уест Енд.

Още: 5 факта за принцеса Даяна, които вероятно не знаете (СНИМКИ)

Посетителите се разхождаха из малкото пространство, като спираха от време на време, за да се запознаят по-отблизо с историята на някой тоалет. Спомняйки си посещението на Даяна през 1989 г., възрастен купувач на име Фънг каза, че улиците на Хонконг са били претъпкани с хора, които се надявали да зърнат бляскавата кралска особа. 65-годишният мъж добави, че привързаността на града към нея е надхвърлила обичайните фанфари за другите британски кралски особи.

The “Princess Diana’s Elegance&A Royal Collection” exhibition will present Diana’s popular gowns, suits, shoes, handbags, and accessories, including the clothes she wore during her visit to Hong Kong in 1989. pic.twitter.com/QIlsx0enCy