Пол Макартни с нов албум, записан в карантината (ВИДЕО)

Пол Маккартни има таен семеен коледен албум Пол Маккартни сподели пред BBC, че има "таен" авторски албум, който слуша само на Коледа със семейството си. Сър Пол Маккартни за пръв... Прочети повече

Музикантът сам е записал в студиото DIY (Do It Yourself) партиите на всички инструменти и вокали, фактически повтаряйки схемата на работа по „McCartney I“ (1970) и „McCartney II“ (1980).Предишният албум на изпълнителя“Egypt Station" излезе през 2018 г. с участието на изтъкнатите продуценти Грег Керстин и Райън Тедър. Новият диск е много различен по характер и настроение от предишните и е в стил техно-поп, пише „Variety“. Той започва неочаквано с агресивни инструментални импровизации на акустична китара, които продължават над пет минути.