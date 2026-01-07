Популярен в мрежата двойник на Pitbull се срещна с истинския рапър (ВИДЕО)

През ноември 2025 г. популярният в социалните мрежи Брад Стоул не подозираше, че едно забавно видео в TikTok ще го изстреля в светлините на прожекторите. В клипа си, който достигна над 3 милиона гледания, той имитираше характерните движения и визия на световноизвестния рапър Питбул, оставяйки зрителите убедени, че са видели самия певец.

Вирусният момент обаче бързо се превърна в реалност. Стоул получи покана от "New Year’s Rockin’ Eve" да присъства на събитието в Лас Вегас и да се срещне лично с Питбул. "Те казаха: "Хей, Питбул прави записите за Нова година, искаш ли да дойдеш и да се срещнеш с него?’", разказа той пред CBC News, цитиран от "People". Без колебание Стоул замина за Лас Вегас, макар че вълнението бързо се превърнало в нервност.

"Когато влязох, сякаш виждах в тунел, сърцето ми бешe като лудо", сподели той. "Бях наистина нервен, но щом влязох, той веднага разбра кой съм. Казах: "Г-н 561, търся Г-н 305". И той започна да се смее истерично."

Докато бяха заедно, двамата дори размениха си размениха и репликата "Dale!" — популярната фраза на Питбул (на испански), която означава "давай" или "хайде".

"Да ни видя, да стоим един до друг като в мема със Спайдърмен, беше просто най-лудото преживяване в живота ми", продължи Стоул. "Толкова нереално - едно от най-лудите неща, с които да завърша годината. Невероятно беше, супер, супер яко."

Най-лудата година

След срещата Стоул сподели снимка с Питбул в Instagram и написа: "2025. Една от най-епичните години в живота ми. Опитвам се да подредя думите, но единствената, която ми идва на ум, е "устойчивост". Трябваше да преодолея толкова много, за да бъда възнаграден, и това наистина е моята движеща сила зад всичко, което правя. Искам да благодаря на семейството си, приятелите си и на всички вас, които решихте да ме следвате по това лудо пътуване. Нямаше да бъда там, където съм, без вас."

Стоул добави и новогодишен съвет за 2026: "Не се отказвайте. Клише е, но това трябва да е първото в списъка ви. Вярвам във вас, защото вярвам в себе си. Не спирайте. Обичам ви всички и нека да се захващаме с нещата тази година!"