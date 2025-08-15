Българските знаменитости и техните известни двойници в чужбина (СНИМКИ)

Много хора вярват, че всеки някъде по света има свой двойник – човек, който поразително прилича на него, въпреки че не са роднини. Оказва се, че това важи и за някои от най-известните български знаменитости. В чужбина могат да се открият техни поразително сходни "близнаци" – актьори, музиканти или инфлуенсъри, чиито външен вид и дори излъчване напомнят на нашите родни звезди. Това предизвиква интерес и любопитство както у феновете, така и в медиите, които често сравняват снимки и коментират колко "малък" всъщност е светът.

Затова ние подбрахме някои известни българи, които могат да се определят като двойници на знаменитости от чужбина.

Нина Добрев, Виктория Джъстис и Александра Чандо

Актрисата с български корени, която проби в Холивуд - Нина Добрев, и Виктория Джъстис често са сравнявани заради поразителната си външна прилика. И двете са актриси с тъмни коси, изразителни очи и сходни черти на лицето, което кара много фенове да ги бъркат. Освен визуалната прилика, те споделят и сходна енергия на екрана, което още повече засилва усещането, че са като двойнички – въпреки че не са свързани нито по кръв, нито по произход.

Не можем обаче да не отбележим приликата на двете популярни дами и с актрисата Александра Чандо, която българските зрители познават от сериала "Хрониките на Шанара".

Койна Русева

Койна Русева често е сравнявана с легендарната Марлене Дитрих заради елегантното си излъчване и класическа красота. И двете актриси имат запомнящи се черти – изразителни очи, изтънчени лица и силно сценично присъствие. Общото между тях не е само във външността, но и в начина, по който завладяват публиката с хладна грация и дълбочина в изпълнението си.

Елизабет Захариева

Една от младите и обещаващи изпълнителки на българската музикална сцена - Елизабет Захариева, има поразителна прилика със Сабрина Карпентър, чийто хит "Espresso" стана хит на лятото миналата година. Определено можем да кажем, че двете са като близначки. Освен визуално, двете певици излъчват младежки чар, а артистичната им енергия се усеща от техните фенове.

Българската Меган Фокс

Можем да наречем актрисата и модел Диляна Попова българската Меган Фокс. Дамите често будят сравнения заради силното си и магнетично излъчване. Споделят и сходна аура на мистериозност и увереност, което ги прави силно разпознаваеми и запомнящи се фигури както в модата, така и в киното.

Юлиан Костов

На пръв поглед холивудският ни актьор Юлиан Костов и Робърт Де Ниро може да изглеждат като различни поколения актьори, но между тях има интересна прилика в излъчването и погледа. И двамата имат силно изразени черти на лицето, особено очите и веждите, които придават интензивност и дълбочина на образите им.

Мирела Илиева

И като говорим за Костов, можем да отбелeжим, че откриваме известна прилика между половинката му Мирела Илиева и топ модела Барбара Палвин, като и двете излъчват кукленска красота, нежност и грациозност.

Ники Илиев

Атлетична фигура, почти еднакъв цвят на косите и чаровни усмивки са общите черти между българския актьор и режисьор Ники Илиев и един от най-харесваните днес турски певци Мурат Далкълъч. Винаги стилни и уверени, не може да не отбележим, че в социалните мрежи ще открием снимки, на които много си приличат.

Българският Сталоун

Бисер Станоев е българин от Самоков, който впечатлява с поразителната си външна прилика със Силвестър Сталоун – холивудската звезда, известна с ролите си като Роки и Рамбо. Няма нужда от думи - снимките сами казват всичко.

Ивелина Чоева

Сред българските инфлуенсъри, които могат да се похвалят с известни двойници от чужбина е съпругата на Сашо Кадиев - Ивелина Чоева. Чаровната моделка определено много прилича Фийби Тонкин, която участва в сериалите "Дневниците на вампира" и "Древните"

И още...

Да не забравяме и актрисите Илиана Коджабашева и Тууче Кумрал, които са като близначки, но за тях ви разказахме през юли.

Припомняме, че Евгени от "Ергенът" също е като роднина на популярни турски актьори - Енгин Акюрек и Алп Навруз, а Йоан Бекирски, познат от "Диви и красиви" пък можем да определим като двойник на италианския актьор Микеле Мороне.