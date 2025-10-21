Повече от закачки: Ще има ли нова двойка в "Игри на волята" до края на сезона? (ВИДЕО)

Риалити форматите не са само надпревара за голямата победа, но и място на което участниците създават нови приятелства. Но понякога обаче неочаквани чувства ни водят в друга посока и покрай волята за победа пламват искрите на любовта. Припомняме, че в напрегнати предавания като Hell's Kitchen и "Игри на волята" това е неизбежно. А изглежда, че до финала на седмия сезон на екстремното шоу зрителите вероятно ще видят една нова телевизионна двойка.

Откакто Гизем влезе в племето на Феномените, тя сякаш бързо се сближи с Калин, който не крие симпатиите си към новото попълнение. След вчерашната феноменална битка за територия, в която 3D аниматорът изведе съотборниците си отново до Резиденцията, той дори предложи на Гизем да спят в една стая.

Как ще се развият отношенията им - ще останат ли само приятелските закачки помежду им или флиртът ще прерасне в нещо повече, предстои да разберем.

Битката за територия

Сините триумфираха над своите съперници, водени от новия си капитан Ръждавичка. Последни в териториалния сблъсък завършиха Лечителите, което ги изпрати в Изолатора.

Денят за участниците в Дивия север започна с избора на капитани. Бедстващите Завоеватели отново гласуваха доверие на опитния Ивайло, докато в Синия и Зеления лагер имаше изненади. След разнопосочен разбор, обитателите на Стопанството избраха за водач амбициозната Ръждавичка, а пресметливият Иван бе посочен единодушно от всички свои съплеменници.

Сблъсъкът за територия изправи претендентите за голямата награда от 100 000 лв. пред поредица от тежки препятствия, които изискваха сила, бърз ум и правилна стратегия. След точното си предположение в кастинг битката миналата седмица, Феномените получиха ценно предимство, което им помогна да постигнат крайния успех.

Трудности по трасето забавиха както Завоевателите, така и Лечителите, което направи битката за второто място изключително непредвидима. По-добрата съобразителност на фотографа Мирослав му позволи да се справи с финалната логическа задача по-бързо от неговия съперник Траян, което отреди на Жълтите седмица в Стопанството.