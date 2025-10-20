Войната в Украйна:

Безкомпромисна победа в "Игри на волята": Гешев се класира за All Stars сезона (ВИДЕО)

20 октомври 2025, 10:25 часа 0 коментара
Безкомпромисна победа в "Игри на волята": Гешев се класира за All Stars сезона (ВИДЕО)

След като станаха ясни някои от първите участници в следващия сезон на екстремното шоу "Игри на волята", сега един добре познат риалти герой отново показа впечатляващите си умения и си спечели място сред най-добрите. Бившият лидер на племето на Старейшините Георги Гешев постигна нова безкомпромисна победа на Арената на приключенското предаване. Той взе участие в кастинг битка, в събота (18 октомври), като негов съперник беше гребецът Костадин Куртов. Триумфът му осигури място в "Игри на волята" All Stars.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Двамата съперници преминаха през тежко съревнование, изпълнено с многокомпонентни предизвикателства. Ветеранът Гешев взе ранна преднина, която продължаваше да увеличава до самия край на дуела. По този начин той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин и Филип Атанасов-Фифо в звездния отбор.

Племето на Феномените беше избрало именно бронзовия медалист от шестия сезон на "Игри на волята" за свой фаворит, което им донесе предимство в новата териториална битка идната седмица.

Поредните отпаднали

Бизнесдамата Александра Колева и балерината Йоана Йорданова казаха сбогом на мечтата си за победа в приключенското риалити “Игри на волята” в събота вечер. Двете участнички от племето на Завоевателите бяха елиминирани в битката за спасение и в последвалия елиминационен сблъсък на Арената. Напред в надпреварата продължиха програмистът Иван и психиатърът д-р Пекин.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
