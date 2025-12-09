Кейт Уинслет: Натъжава ме, че младите жени нямат представа какво е истинската красота

Кейт Уинслет е една от актрисите, които се борят срещу козметичната хирургия и вечното търсене на младост. Искрено уплашена от злоупотребата с Ozempic и други инжекции, тя сподели страховете си за бъдещето.

За новия ѝ филм „Сбогом, Джун“

За първи път в кариерата си, продължаваща повече от двадесет години, Кейт Уинслет застава зад камерата. След като се пробва в продуцирането през 2024 г. с филма „Лий Милър“ на Елън Курас, в който играе ролята на известната фотографка Елизабет Милър, 50-годишната актриса повтори опита си тази година със „Сбогом, Джун“. В този нов игрален филм, който ще бъде достъпен в Netflix на 24 декември, тя не само играе редом с Хелън Мирън и Тони Колет, но и поема режисьорските функции.

Разказвайки историята на едно семейство, събрало се по Коледа около умиращата си майка, тази драматична комедия има специално значение за Кейт Уинслет, тъй като е адаптация на сценария, написан от сина ѝ Джо Андерс. Семейният проект, за който тя разказва в „Sunday Times“, се фокусира върху трудностите, с които една жена може да се сблъска, когато се притеснява от външния си вид, старостта и отчаяното търсене на съвършенство.

Още: Кейт Уинслет залитна по режисурата и не може да се спре

Мнението на Уинслет за козметичната хирургия

Не е тайна за никого, че Кейт Уинслет има много категорично мнение по отношение на козметичната хирургия. Миналата година, например, тя обясни пред „Harper’s Bazaar” колко е спокойна по отношение на отражението си в огледалото и първите си бръчки: „Гордея се с това, защото това е моят живот, отразен на лицето ми, и това е важно. Няма да ми хрумне да го крия. С годините се чувствам все по-уверена в себе си. Това ми позволява да не обръщам внимание на мнението на другите“.

Повече от година по-късно мнението на актрисата остава непроменено. Този път пред „Sunday Times“ тя изрази ужаса си от жените, които в крайна сметка започват да приличат една на друга заради инжекциите: „О, това е ужасно. Това е опустошително. Ако самочувствието на човек е толкова свързано с външния му вид, това е страшно.“ Все по-честото използване на Ozempic (лекарство, предназначено първоначално за лечение на диабет и използвано неправилно заради отслабващите му свойства) не е убягнало от вниманието на Кейт Уинслет: „Това пренебрежение към здравето е ужасяващо. Това ме тревожи повече от всякога. Навън е истински хаос.“

Внимателна към бързите промени в обществото, актрисата не обвинява актрисите, които търсят младостта, за да останат на пазара на труда, а се тревожи за другите: „хората, които спестяват за ботокс или всички тези гадости, които си слагат в устните. Това, което ме натъжава, е, че младите жени нямат представа какво е истинската красота.

Още: Кейт Уинслет разкри най-голямата тайна за емблематична сцена от "Титаник" (ВИДЕО)

Източник: БГНЕС