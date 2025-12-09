Войната в Украйна:

Леонардо ди Каприо за изкуствения интелект: Няма човечност и не може да бъде изкуство

09 декември 2025, 10:30 часа 0 коментара
Леонардо ди Каприо заяви, че изкуственият интелект не може да бъде изкуство, защото му "липсва човечност". На 8 декември редакторите на списание "Time" обявиха актьора за "Артист на годината" и в съпътстващо интервю той се включи в дебата за използването на изкуственият интелект (AI) във филмите. Въпреки че носителят на "Оскар" вижда потенциал в тази технология като "инструмент за усъвършенстване" за режисьорите, той не си представя, че тя може да замести човешката креативност.

Снимка: Getty Images

"Мисля, че всичко, което може да се счита за истинско изкуство, трябва да произхожда от човека. В противен случай, не сте ли чували тези песни, които са машъпи и са абсолютно брилянтни, и си казвате: "О, Боже, това е Майкъл Джексън, който изпълнява The Weeknd" или "Това е фънк от песента "Bonita Applebum" на A Tribe Called Quest, изпълнена с глас, подобен на този на Ал Грийн в соул песните, и е брилянтна". И си казвате: "Супер." Но след това получава своите 15 минути слава и просто се разсейва в етера на други интернет боклуци. Няма нищо, което да го задържи. Няма нищо човешко в него, колкото и брилянтно да е", заяви той.

Леонардо ди Каприо продължи да разсъждава върху бъдещето на киното и призна, че няма представа каква ще бъде следващата тенденция. "Защото е направено толкова много, което е променило нещата, а някои от тези режисьори са толкова талантливи в момента и правят толкова много различни неща едновременно. Какво ще бъде следващото нещо, което ще разтърси и шокира хората в киното?", каза 51-годишният актьор.

За дълга кариера - не се натрапвай

Снимка: Getty Images

В друга част от разговора той обсъди своята "философия" за справянето с живота под светлината на прожекторите. "Това е баланс, който се опитвам да поддържам през целия си живот като възрастен, но все още не съм експерт в това. Мисля, че моята проста философия е да излизаш и да правиш нещо само когато имаш какво да кажеш или да покажеш. В противен случай просто изчезвай колкото можеш повече. "Помислих си: "Добре, как да имам дълга кариера?" Защото обичам това, което правя, и ми се струва, че най-добрият начин да имам дълга кариера е да не се натрапвам на хората", обясни холивудската звезда.

По-рано на 8 декември официални представители на наградите "Златен глобус" 2026 обявиха, че новият филм на Леонардо ди Каприо, "Битка след битка", е номиниран в девет категории, а той е номиниран за най-добър актьор в игрален филм – мюзикъл или комедия, съобщава БГНЕС.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
