Пускат пощенски марки в чест на 30-годишнината от създаването на Spice Girls (СНИМКА)

В 10-те основни марки са включени снимки от техни изпълнения от 1997 до 2012 г., сред които участия на наградите БРИТ през 1997 г. и на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Други изображения включват Виктория Бекъм по време на турнето "The Return of the Spice Girls Tour" в Ню Йорк през 2008 г.

Гери Халиуел-Хорнър, загърната в британското знаме на наградите БРИТ през 1997 г., има собствена марка. Тогава тя беше на първа страница на печатните издания, след като целуна принц Чарлз на благотворително събитие. Другите пет марки в серията са индивидуални изображения на членовете на групата от фотосесията за филма "Spice World".

You 'Wannabe' first in line for our fantastic new Spice Girls Stamps!



Commemorate the legendary girl group's 30th anniversary with our exclusive Stamps&Collectibles.

Момичетата от Spice Girls казаха, че никога не са мечтали това да се случи, когато групата се е сформирала. "Това е силата на момичетата!", добавиха те. Певиците признаха, че са много "развълнувани да бъдат почетени от Кралските пощи, заедно с някои от най-емблематичните и влиятелни музикални легенди". Пощенските марки ще бъдат пуснати в продажба на 11 януари, отбелязва BBC.

Spice Girls е едва шестата музикална формация, която е удостоена със специално издадени пощенски марки, след The Beatles през 2007 г., Pink Floys през 2016 г., Queen през 2020 г., The Rolling Stones през 2022 г. и Iron Maiden през 2023 г.

Ема Бънтън, Виктория Бекъм, Гери Халиуел-Хорнър, Мелани Чизхолм и Мелани Браун - известни още като Бейби, Пош, Джинджър, Спорти и Скери спайс, се събраха през 1994 г.

След излизането на дебютния им сингъл "Wannabe", който оглави класациите през 1996 г., манията по Spice Girls обхвана цялата планета. Групата има общо девет хита номер едно в британската класация, сред които "Say You'll Be There", "2 Become 1", "Who Do You Think You Are", "Spice Up Your Life" и "Viva Forever", припомня БТА.