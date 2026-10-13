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Пъф Деди е изведен от затвора за спешна хоспитализация

13 октомври 2026, 11:43 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пъф Деди е изведен от затвора за спешна хоспитализация

Шон "Диди" Комбс, известен в миналото като Пъф Деди, е бил прехвърлен от федералния затвор в болница в събота, след като според съобщенията е претърпял травма на главата. 56-годишният магнат, който в момента излежава 50-месечна присъда във Форт Дикс, Ню Джърси, очевидно е бил спешно транспортиран в болницата рано сутринта в събота поради "травма, която не застрашава живота му", съобщава "Los Angeles Times". Преди хоспитализацията той е бил в съзнание и е говорел, а по-късно същия ден се е върнал в затвора, според TMZ. Причината за нараняването засега не е известна.

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"Запознати сме с информациите относно Шон Комбс и работим по потвърждаването на обстоятелствата", заяви представителят на Комбс в изявление пред "Variety". "Здравето и благосъстоянието на Шон са нашата непосредствена грижа и благодарим на всички, които се свързаха с нас."

Лукс зад решетките

Снимка: Getty Images

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Комбс наскоро стана обект на медийно внимание заради предполагаемото му VIP отношение във "Форт Дикс". В репортаж на NBC News от края на септември се твърди, че Комбс има достъп до контрабандни мобилни телефони, за да "преглежда Instagram и да разглежда голи и еротични снимки, които му изпраща бивша приятелка". През уикендите той има достъп до алкохол, който е бил вкаран контрабандно от надзирателите.

След публикуването на репортажа Комбс беше наказан от надзирателите за "нарушаващо реда поведение" и му бяха отнети 41 дни от срока за добро поведение, което отложи освобождаването му от януари до март 2028 г.

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В момента музикантът излежава четиригодишна присъда, след като през октомври 2025 г. беше осъден по две обвинения за трафик с цел проституция. Правните му проблеми продължават и по време на престоя му в затвора. Миналата седмица му беше наредено от съда да заплати на NBC Universal 477 700 долара съдебни разноски, след като загуби дело за клевета на стойност 100 милиона долара, свързано с документалния филм "Diddy: The Making of a Bad Boy".

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Затвор Пи Диди Пъф Деди Шон Диди Комбс
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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