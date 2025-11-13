Любопитно:

Първа снимка на Пъф Деди от затвора. Неузнаваем е

13 ноември 2025, 11:54 часа 0 коментара
Първа снимка на Пъф Деди от затвора. Неузнаваем е

Публикувана е най-новата полицейска снимка на Шон "Диди" Комбс, който познваме още като Пъф Деди и Пи Диди, след като той беше осъден на 50 месеца затвор. На снимката, получена от CBS News и направена във Федералния корекционен институт "Форт Дикс" в Ню Джърси, рапърът от "Act Bad" изглежда примирен, докато гледа към камерата. Комбс е със сива брада и коса, което е забележима разлика от външния му вид преди затвора. Новата снимка на Комбс е направена при пристигането му в новия затвор, където работи като помощник на затворническия свещеник и е записан в интензивна програма за лечение на наркозависимост, според съдебни документи, получени от CBS News.

View this post on Instagram

A post shared by Page Six (@pagesix)

Нарушения на Пъф Деди дори в затвора

Преходът към новия му дом обаче не е бил гладък. Миналата седмица TMZ съобщи, че 56-годишният Комбс е имал "проблеми със затворническите власти" във Форт Дикс, защото е консумирал "домашно приготвен алкохол". Медията съобщи, че рецептата, по която е приготвил алкохола, включва захар, газирана напитка и ябълки, които се смесват и ферментират в продължение на две седмици, за да се получи алкохолна напитка.

Представител на Комбс обаче отрече обвиненията, като написа в официалния X акаунт на рапъра, че "слуховете" са "напълно неверни". "Единствената му цел е да стане най-добрата версия на себе си и да се върне при семейството си", се казва в туита.

Освен това CBS съобщи, че Комбс е провел неразрешен телефонен разговор с трима души на 3 ноември, за който той твърди, че е бил с неговия юридически екип. В резултат на разговора, изпълнителят на "I’ll Be Missing You" сега е изправен пред дисциплинарни мерки, припомня "Page Six".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Затвор Пи Диди Пъф Деди Шон Диди Комбс
