Край на привилегиите: Пъф Деди е преместен в единична килия

Шон "Диди" Комбс, по-известен като Пъф Деди, отново е изпратен в единична килия, съобщи TMZ. Федералният изправителен институт "Форт Дикс" изпраща Диди обратно в специалното жилищно звено, наричано още и единична килия, научи изданието от няколко източници. Според тях връщането му в единична килия е реакция на репортаж на NBC News от тази седмица за предполагаемия му привилегирован престой в затвора - луксозен начин на живот, който според твърденията включва масажи, изискани храни, контрабандни алкохолни напитки и затворници, изпълняващи негови задължения. По данни на източниците на изданието това е стандартна процедура при затворник, докато властите в затвора провеждат разследване.

Това не е първият случай, в който Диди е изпращан в единична килия. Той е бил преместен там през юли, след като се е сбил в затвора. По-късно източници са съобщили, че е прекарал времето си там при ограничено движение, с малко контакти с други хора и много часове в самота.

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Както TMZ вече съобщи, източници на NBC твърдят, че Диди е имал достъп до контрабанден мобилен телефон, който е използвал за лични цели, а също така е карал други затворници да почистват тоалетната преди самият той да я използва. Изданието твърди още, че съкилийниците му са оправяли леглото му, перели са дрехите му и са приготвяли ястия като къри с пиле, пица и емпанада, докато близкото му обкръжение извън затвора е внасяло хиляди долари в сметките им в затворническия магазин.

Кога ще излезе на свобода?

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Според документи на Федералното бюро по затворите Диди понастоящем има планирана дата за освобождаване 21 януари 2028 г. Тази дата е променяна няколко пъти, след като първоначално е била определена за юни 2028 г.

Както е известно, Диди беше осъден през 2025 г. по две обвинения за трафик на хора през щатски граници с цел проституция. Прокуратурата го обвини, че е организирал сексуални оргии с участието на негови приятелки и мъже ескорти, макар че журито го оправда по по-тежките обвинения за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той беше осъден на 50 месеца във федерален затвор, припомня БГНЕС.