Клуб от топ 6 във Висшата лига може да загуби десетки милиони паунди

Във Висшата лига на Англия си има установена йерархия. На върха ѝ са отборите от така наречения топ 6 – Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Челси, Арсенал, Манчестър Сити и Тотнъм. Именно „шпорите“ в момента са в най-лошо състояние, като се намират малко над зоната на изпадащите. А сега се разраства и финансовата страна на проблема, след като „The Telegraph“ съобщи, че лондонският отбор може да загуби свой дългогодишен спонсор.

Тотнъм може да загуби много спонсори

Според източника на изданието ключовият търговски спонсор на Тотнъм още миналата година е уведомил ръководството на клуба, че ще прекрати сътрудничеството си през лятото, независимо от представянето на отбора. Но, ако „шпорите“ продължат с ужасяващите си представяния, още партньори може да предприемат подобни действия и това би направило ситуацията още по-кошмарна за лондончани.

„Клубът не е признал проблема с резултатите“

Въпреки че през миналия сезон Тотнъм спечели Лига Европа (първи трофей от 17 години), което му осигури класиране в Шампионска лига, жертването на по-добро класиране във Висшата лига не се е понравило на спонсорите. Тогава „шпорите“ завършиха 17-ти в първенството в името на европейския трофей и това изобщо не се е харесало на спонсорите. Ето и точните думи на източника: „Клубът не е предоставил никакви обяснения и не е признал проблема с резултатите на вътрешната сцена. Вместо това, риториката му беше фокусирана върху Лига Европа - турнир, успехи в който глобалните спонсори от т.нар. „елитен клуб“ не очакват“.

Тотнъм е на 5 точки от зоната на изпадащите

В момента Тотнъм е 16-ти във Висшата лига с актив от 29 точки след изиграването на 26 мача – 7 победи, 8 равенства и 11 загуби. Това са едва 5 точки над зоната на изпадащите – 18-тият Уест Хям е с 24. И така, за Тотнъм е напълно възможно да загуби „десетки милиони паунди“, ако не подобри представянето си във Висшата лига или дори още по-лошо – да изпадне във второто ниво на английския футбол. Тогава договорите с някои спонсори ще бъдат на 100% прекратени.

