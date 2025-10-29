"Разкарай се!": Ема Томпсън в ежедневна битка с изкуствения интелект (ВИДЕО)

Ема Томпсън изпитва "силно раздразнение" от използването на изкуствен интелект в Холивуд. 66-годишната актриса и писателка все още пише сценариите си на ръка, преди да прехвърли бележките си на компютъра, и става все по-ядосана, когато програмата ѝ за обработка на документи я пита дали иска помощ за коригиране на сценариите си. В предаването "The Late Show with Stephen Colbert" тя изрази гнева си от използването на изкуствен интелект.

"Силно раздразнение. Не мога да ви опиша колко. Защото пиша на ръка таблет, всъщност на стар сценарий, защото вярвам, че има връзка между мозъка и ръката. Затова това е много важно за мен. И когато напиша нещо, го записвам в Word документ. А напоследък Word документът постоянно ми казва: "Искаш ли да го пренапиша за теб?" И накрая просто му казвам: "Не ми трябва да пренаписваш това, което току-що съм написала, махай се, по дяволите! Махай се!“. Много ме дразни", заяви тя.

Водещият предложи на Ема Томпсън да покаже на компютъра си награда си "Оскар" за най-добър адаптиран сценарий, който спечели през 1995 г. за "Разум и чувства". Тя отговори: "Не мисля, че ще му пука".

Проблеми с технологиите

Още преди възхода на изкуствения интелект, филмовата звезда е имала проблеми с технологиите по време на работа.

"Когато завършвах "Разум и чувства" на компютъра, се върнах от банята и открих, че целият сценарий е превърнат в йероглифи. Сценарият беше напълно изчезнал. Паникьосах се. Отидох в къщата на Стивън Фрай, защото нямах друго копие, и Стивън прекара 8 часа, за да го възстанови, но резултатът беше едно дълго изречение. Трябваше да го напиша отново. Компютърът го беше взел и скрил, сякаш беше направил това умишлено", разказа английската актриса, цитирана от БГНЕС.

