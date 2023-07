Розова къща на Барби в Малибу отвори врати. Ето кои са първите ѝ звездни гости (ВИДЕО+СНИМКИ)

В имота има огромен басейн и розова пързалка, а стаите, разбира се, са решени в тематичната розова гама. И докато мнозина се чудеха кой живее в това имение, стана ясно, че то може да бъде наемано, а самият Кен е домакин и връчва ключовете.

The ‘BARBIE’ Dream House has mysteriously appeared in Malibu. (via @johnschreiber ) pic.twitter.com/NV4Wwy9o9B

Според информациите в тази къща може да се отседне напълно безплатно, а вече са ясни и първите звездни наематели на имота. Става дума за семейството на Джон Леджънд и Криси Тейгън. Няколко дни след като стана ясно, че Леджънд и Тейгън са се сдобили с четвърто дете, голямото семейство, заедно с детегледачките, са отседнали в къщата на Барби.

People can now book a stay at the #Barbie Malibu Dreamhouse on Airbnb starting July 17. pic.twitter.com/09LM237qxK