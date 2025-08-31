Рут Колева се оплака, гласът ѝ се променил

Известната българска певица Рут Колева разказа за тежък период в живота си, след раждането на сина ѝ Езра. Тя е загубила гласа си - това разказа Колева в предването "Преди обед" на bTV. Промяната настъпила неочаквано и я изправила пред сериозно предизвикателство в личен и в професионален план, добавя в. "24 часа".

"В момента е един доста сложен период, но това не е нещо, за което може да се говори. При жените след раждане има много нестандартни промени. Едно от нещата, които на мен ми се случиха, е, че гласът ми не се чувства перфектно. По-нисък е и някакви регистри (тоналности) са по-особени", сподели тя.

Въпреки това Рут Колева увери, че вече се чувства по-стабилна и подготвена да се завърне на сцената с още повече вдъхновение и нови проекти. "Искам да запиша нов албум до края на годината", заяви тя.

