Какво се е случило с Мики Рурк? Феновете са притеснени за здравето му (СНИМКИ)

Мики Рурк се крие от общественото внимание, откакто беше изгонен от Celebrity Big Brother UK през април тази година. 72-годишният бивш боксьор и актьор направи рядко публично появяване, когато излезе от дома си в Бевърли Хилс, Калифорния, на 11 август, четири месеца след като беше изгонен от британското риалити шоу за обидни коментари по адрес на ДжоДжо Сива.

На папарашки снимки Рурк изглежда разрошен, облечен в широк, разкопчан сив суитшърт, която разкрива гърдите му, покрити с татуировки. Той носи и лимоненозелени спортни панталони и бели маратонки. Косата на актьора от "Rainmaker", която той в последните години прикрива с перуки, изглежда рядка и бяла.

Mickey Rourke was a shadow of his former self as he emerged from his Beverly Hills home in a rare public sighting. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/1YhJfE1uAl — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Той е излязъл от дома си през входната врата, за да разговаря с техник от Premium Termite & Pest Control за около час, преди да се прибере обратно вътре. Рурк изглежда видимо различен от това, което зрителите в Обединеното кралство видяха само преди няколко месеца, когато се появи по телевизията.

Още: Пластичните операции на Кристиано Роналдо: Колко, къде и какви (СНИМКИ)

За пластичните операции

През 2009 г. той призна, че е претърпял пластична операция заради кариерата си в бокса. "Повечето от тях бяха за да оправят лицето ми, което беше в лошо състояние заради бокса, но отидох при грешния човек, за да ми оправи лицето", каза той пред "Daily Mail" по това време. "Носът ми беше счупен два пъти. Претърпях пет операции на носа и една на счупената скула."

Още: Мики Рурк е неузнаваем, какво си е причинил на лицето? (СНИМКИ)

Рурк продължи: "Трябваше да ми вземат хрущял от ухото, за да възстановят носа ми, и да ми направят няколко операции, за да изстържат хрущяла, защото белегът не зарастваше правилно. Това беше една от най-болезнените операции, но най-лошото бяха хемороидите." Рурк се появи в заглавията през април заради лошото си поведение, което доведе до изгонването му от Celebrity Big Brother UK.

Снимка: Getty Images

По време на престоя си в къщата Рурк направи спорни коментари за сексуалността на съквартирантката си Сива. Той също така нарече Крис Хюз, участник в "Love Island UK", "ку**а", а британската риалити звезда Ела Рей Уайз – "стара торба". Рурк беше извикан в Изповедалнята и беше смъмрен от продуцентите на шоуто за "заплашителния и агресивен" език и поведение.

Още: Селена Гомес разкри какви процедури си е правила по лицето (ВИДЕО)

"Постъпих грешно. Извинявам се. Съжалявам", каза Рурк тогава. "Не мога да върна думите си, знаете, престъпих границата. Поемам отговорност за постъпката си. Загубих самообладание, а се опитвам да работя върху това цял живот и бих искал да имам по-добър самоконтрол. Много съжалявам.", пише "The Courier Mail".

Припомняме, че през месец април Рурк беше обвинен в сексуално насилие от актрисата Бела Торн, която заяви, че той я е удрял с желязо по гениталиите.