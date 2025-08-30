Войната в Украйна:

Арестуваха рапъра PSY, създател на хита "Gangnam Style"

30 август 2025, 08:58 часа 0 коментара
Южнокорейският певец PSY (Pak Jae Sang) е бил задържан от правоохранителните органи в Южна Корея. Той е обвинен в получаване на психотропни лекарства "Xanaks" и "Stilnox" чрез посредници. И двете се считат за лекарства, които създават зависимост, и Южна Корея изисква пациентите, които търсят този вид лекарства, да посещават лично болницата, от която ги взимат. Според "Yonhap", от 2022 г. мениджърът и други лица от името на артиста са получавали рецепти в университетска болница в Сеул. В рамките на делото е бил арестуван и лекар от медицинското заведение.

Извинение

Снимка: Getty Images

Агенция P Nation заяви, че певецът има здравословни проблеми, включително нарушения на съня. Те подчертаха, че използването на посредници за получаване на лекарства е било грешка.

"Да се възложи на трето лице да вземе от негово име лекарство за сън, което се отпуска само с рецепта, беше явна грешка и пропуск", признаха те. "Извиняваме се. PSY е диагностициран с хронично сънно разстройство и приема лекарства за сън в съответствие с предписанията на лекуващия му екип", добавиха от агенцият. "Употребата на лекарства за сън е под лекарско наблюдение и в рамките на предписаната доза, и не е имало предписване от пълномощник.", завършва изявлението.

PSY е един от най-известните корейски артисти, известен в целия свят с хитовата си песен "Gangnam Style". Творчеството му съчетава хумор, енергични танци и елементи от поп културата.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Южна Корея Лекарства арест PSY музика
