Пожар изпепели 7 къщи в Белослав

01 септември 2025, 21:47 часа 395 прочитания 0 коментара
Пожар изпепели седем къщи в Белослав, има и още засегнати постройки. Хората са успели да избягат и няма пострадали или обгазени. Огънят е тръгнал от поляна зад къщите и заради сухото време се е разпространил много бързо. На място веднага са пристигнали 9 противопожарни автомобила и са започнали гасене, от община Белослав оказват съдействие на хората, предава БНТ.

"По неофициални данни наш гражданин е горил кабели, за да извади медта от тях. Пожарът е тръгнал, съответно той най-вероятно е избягал, дотогава е минало 30 - 40 - 50 минути, за да се разрази в такъв мащаб. Пострадали хора няма, имаме една жена, която е била обездвижена, като служителят от общината е реагирал и са ѝ помогнали да я изведят от жилището ѝ", обясни кметът на Белослав Диян Иванов.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
