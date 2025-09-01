Лидерът на най-популярната партия и бивш премиер на Чехия беше нападнат по време на предизборен митинг. Андрей Бабиш беше ударен по главата с метален предмет. Чешката полиция и самият Бабиш все още не са коментирали нападението или състоянието на политика.

Според мнозина, Бабиш е основен фаворит за спечелването на изборите през октомври 2025 година. Припомняме, че през февруари 2024 година той бе оправдан за втори път по дело за измама с европейски субсидии за 2 млн. долара, предаде Асошиейтед прес.

Бабиш пледира невинен и неведнъж повтори, че обвиненията срещу него са политически мотивирани. Прокуратурата все още може да протестира срещу съдебното решение. Тя поиска тригодишна условна присъда и налагане на глоба за милиардера популист.

Обвинението

През януари Пражкият градски съд оправда Бабиш и бившата му съдружничка Яна Нагьова, която подписала искането за субсидия. През септември върховният съд в Прага отмени решението на по-долна инстанция и върна делото за ново разглеждане в същия съд.

То е заведено във връзка с ферма, известна като "Щъркелово гнездо", която получила субсидии от Европейския съюз. Това се случва след като собствеността ѝ е прехвърлена от конгломерата "Агроферт", собственост на Бабиш и включващ около 250 дружества, на членове на семейството на милиардера. По-късно "Агроферт" отново придобива собствеността върху фермата, предава БТА.

Субсидиите са предназначени за средни и малки предприятия, което означава, че "Агроферт" няма право на такива помощи. По-късно конгломератът връща субсидията. Бившата съдружничка на Бабиш Нагьова също е оправдана от съда. Съдията Ян Сот каза, че това, което са извършили, не представлява престъпление.

Евентуална победа на Бабиш - добра новина за Путин

Бабиш премина в опозиция, след като центристкото му движение "Действие на недоволните граждани" (АНО) загуби изборите в Чехия през 2021 г. През януари миналата година той се кандидатира за церемониалния пост на президент на Чехия, но беше победен от пенсионирания генерал Петър Павел, посочва АП. В момента АНО води по рейтинг в социологическите проучвания и е най-популярната политическа партия в страната.

в началото на тази година стана ясно, че ако бившият чешки премиер Андрей Бабиш отново се завърне и поеме управлението в Чехия, страната ще спре инициативата си за закупуване на боеприпаси (най-вече артилерийски снаряди с голям калибър, 155-мм) за Украйна. Заедно с новата си популистка партия ANO, Бабиш обеща да прекрати инициативата, ако спечели чешките парламентарни избори през октомври 2025 година.