Най-важните новини за деня: 1 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 септември 2025 г.

GPS И РУСИЯ: САМОЛЕТЪТ НА УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН В НЕПРЕДВИДЕНА СИТУАЦИЯ НАД ПЛОВДИВ

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. Наложило се е пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета, пише изданието, като се позовава на свои източници. "GPS сигналът в целия район на летището изчезна", каза един от източниците. Самолетът кръжа близо час, преди пилотът да реши да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти. Служителят описа прекъсването на сигнала като "неоспорима намеса".

"НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА КИБЕРАТАКА": ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР С КОМЕНТАР ЗА ИЗЧЕЗВАНЕТО НА GPS СИГНАЛА КРАЙ ПЛОВДИВ

С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака. Това заяви в ефира на БНТ министърът на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с изчезването на GPS сигнала при подхода за кацане на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив по време на визитата ѝ в България.

ДО 2-3 ГОДИНИ ОЧАКВАМЕ ПРОДУКЦИЯ ОТ ЗАВОДА С RHEINMETALL: АТАНАС ЗАПРЯНОВ С ПОДРОБНОСТИ

Правителството трябва да осигури бюджета, а ГЕРБ и лидерът Бойко Борисов трябва да осигурят политическата подкрепа за този завод. На нас ни е необходима политическа стабилност и ролята на ГЕРБ и Борисов е изключително важна. Това обясни в ефира на Нова телевизия министърът на отбраната Атанас Запрянов попитан чия е заслугата за новия завод, който Rheinmetall ще прави у нас – на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или на президента Румен Радев.

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЗАФИРОВ РЕДОМ ДО ПУТИН И КИМ ЧЕН УН НА ПАРАДА В ПЕКИН, БСП ИМАЛИ "СХОДНИ ЦЕЛИ" С КИТАЙСКИТЕ КОМУНИСТИ (СНИМКИ)

В понеделник започна официалното посещение на делегацията на коалиция "БСП-Обединена левица" в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от партията. По покана на Китайската комунистическа партия българските социалисти ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

КАКВО ЩЕ ЗАПАЛИ ГОЛЕМИ ПРОТЕСТИ И КЪДЕ Е РАДЕВ В УРАВНЕНИЕТО? ГОВОРИ МИЛЕН ЛЮБЕНОВ (ВИДЕО)

Ролята на България се оценява и във вчерашното посещение на Урсула фон дер Лайен това беше засвидетелствано. Европа и Европейският съюз се готвят за по-продължителен конфликт в Украйна и Европа се готви с превъоръжаването, защото и разузнавателните данни сочат, че намеренията на Русия са да стигне в следващите години по-напред.

ПП-ДБ И РАДЕВ ХАЛЮЦИНИРАТ: МВР МИНИСТЪРЪТ ОТРЕЧЕ МИРОСЛАВ РАШКОВ ДА ИМА ЗАВИСИМОСТИ

Гарантирано е, че главният секретар на МВР Мирослав Рашков няма зависимости. Приказките на "този или онзи" са си техни фантазии и халюцинации. Всяко едно назначение и действия се свързват с патриархата и неговата тирания – Бойко Борисов и Делян Пеевски. ПП-ДБ и президентът халюцинират. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред bTV. Още: "Работим в пълен синхрон": Даниел Митов за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

БЮДЖЕТ 2026 ЩЕ Е "ОГРОМЕН ЦИРК", А "РОЗОВИТЕ ПРОГНОЗИ" НА ПЕТКОВА НЕ ИЗЛИЗАТ ЗАРАДИ ДВОЙНИТЕ ЗАПЛАТИ В МВР: КРИТИКИ ОТ ДЯНКОВ

Изработването на бюджета за 2026 г. ще е "един огромен цирк", а "розовите прогнози" на финансовият министър Теменужка Петкова не са се сбъднали, заради огромното увеличение на заплатите във вътрешното министерство, военното министерство и в държавната администрация. Това са част от основните изводи в анализ на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, който е един от ярките кадри на партия ГЕРБ и бивш финансов министър в правителство на Бойко Борисов.

"МНОГО ХАРЧИХМЕ ПРЕДИ 2025 Г.": СЕГА - ПРИХОДИТЕ РАСТАТ, РАЗХОДИТЕ - ПОВЕЧЕ

Днес, 1 септември, ще публикуваме окончателните данни за изпълнението на бюджета към края на юли, 2025 година. Но вече е ясно – приходите са в размер на 46,3 млрд. лева, с 5,5 млрд. лева повече на годишна база, като основната причина са повече събрани данъци – 5,4 млрд. лева, което е над 16% растеж. Разходите са 50,4 млрд. лева, 17,7% повече спрямо същия период на миналата година. Бюджетният дефицит е 4,2 млрд. лева или 1,6% от БВП.

ЕСЕННО: ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ ПАК ТРЪГНАХА НАГОРЕ

Цената на потребителската кошница е с 1 лев по-висока тази седмица - от 97 на 98 лева. Това съобщи на брифинг председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той подчерта, че продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като вариациите при цените на храните на едро са от сезонен характер. От днес, 1 септември, се приема, че започва метеорологичната есен.

ТРИ ЛИНИИ НА ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА: КРЕМЪЛ ДЕЙСТВА, ДОРИ Z-БЛОГЪРИТЕ НЕ ВЯРВАТ ОСОБЕНО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл усилено действа на хибриден принцип, за да забави и дори спре западната помощ за Украйна. На полето на информацията режимът на руския диктатор Владимир Путин действа в 3 направления в последно време. Първо – Европа е виновна, че войната в Украйна се удължава, като не се забравят ласкателства към Доналд Тръмп, за да се вбива клин в западното единство. Второ – ядрени и всякакви други заплахи (основното оръжие е бившият руски президент и експремиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация). Трето – Русия ще победи в Украйна, независимо какво прави Запада. Това е заключението в днешния обзор на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

ПЪЛЕН СПИСЪК: РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ, УДАРЕНИ УСПЕШНО ОТ УКРАЙНА ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА (ВИДЕО)

В историческите рамки на войната в Украйна, август 2025 безспорно е един от отличаващите се месеци - Украйна нанесе редица успешни удари срещу руската петролна промишленост. Според популярния украински телеграм канал Exilenova_plus, към края на август тази година украинските атаки срещу руски петролни рафинерии са над 100, като това е от началото на пълномащабната война. Поне 17% от руските възможности за преработка на петрол са извън строя - това е приблизително 1,1 млн. барела суров нефт дневно, обобщава каналът.

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ЗАЩИТА НА УКРАЙНА С ПОМОЩ ОТ САЩ: FINANCIAL TIMES ОТЧИТА СИЛЕН СИГНАЛ

САЩ са готови да предоставят разузнавателна информация и наблюдение на бойното поле като част от гаранциите за сигурност на Украйна, след като бъде въведено прекратяване на огъня. Пентагонът е готов да се присъедини към европейските сили, за да осигури противовъздушна отбрана, съобщиха няколко източника пред Financial Times. Какво мотивира Белия дом да продължи да се ангажира с въпроса за мирното уреждане на конфликта в Украйна?

СЛЕДВОЕННИЯТ ПЛАН НА ТРЪМП ЗА ГАЗА: ГОДИНИ ПОД ОПЕКАТА НА САЩ И С ПО-МАЛКО ПАЛЕСТИНЦИ

Сред членовете на администрацията на Доналд Тръмп циркулира следвоенен план за Ивицата Газа, вдъхновен от скандалното обещание на президента на САЩ да "превземе" палестинския анклав. Ако той се реализира, то територията ще попадне под попечителството на Съединените щати за най-малко 10 години, докато не се превърне в блестящ курорт и център за високотехнологично производство, съобщава The Washington Post.

СРЕЩАТА В КИТАЙ: СИ ДЗИНПИН ПРЕНАПИСВА ИСТОРИЯТА И ИСКА ТАЙВАН, НО ПУТИН МОЖЕ ДА ГО ПОДКОПАЕ

Китайският президент Си Дзинпин призова Русия, Индия, други страни от Южна и Югоизточна Азия, както и цялостно от Глобалния юг, да се присъединят към Пекин в използването на икономическото си влияние, за да се противопоставят на Запада в момент на нарастващи геополитически и търговски напрежения. Домакинът на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заяви на 1 септември пред повече от 20 лидери от тези страни на срещата на върха в Тиендзин, че в условията на "турбулентност и промени" те трябва да поддържат "редовен многополюсен свят".

НАВОДНЕНИЯТА И СКРИТИЯТ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ЗАСТРАШАВА ВСИЧКИ НИ (ВИДЕО)

С наближаването на есента се увеличава и вероятността за по-чести проливни дъждове и внезапни наводнения, които за минути превръщат улиците в реки и застрашават човешки животи. Но как възникват внезапните наводнения и какво можем да предприемем, за да се предпазим?

ДЕНЯТ, В КОЙТО ЛЮБО ПЕНЕВ ПОЛУЧИ ЗАБРАНА ДА НАПУСКА БЪЛГАРИЯ, НО ВОДИ ЦСКА В ЛОНДОН

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.