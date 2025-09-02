Войната в Украйна:

"8 кораба, подводница и 1200 ракети са ни взели на прицел": Мадуро с тежки обвинения към САЩ

02 септември 2025, 01:21 часа 358 прочитания 0 коментара
"8 кораба, подводница и 1200 ракети са ни взели на прицел": Мадуро с тежки обвинения към САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес. Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския регион с мотив борба срещу международния трафик на дрога. Той намеква, че има заплаха за американско дебаркиране и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в страната, отбелязва Франс прес.

Още: "Елате и ме хванете!": Мадуро с емоционален отговор на обявената от САЩ награда за ареста му (ВИДЕО)

"Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е познал през последните 100 години – осем кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела. Става дума за една неоправдана, неморална, абсолютно престъпна и кървава заплаха“, каза Мадуро по време на среща с представители на международната преса в Каракас, цитиран от БТА.

Още: Мадуро разполага 4,5 милиона военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик  и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му. Венецуелският президент, който казва, че отношенията със САЩ са прекъснати, заяви, че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение.

Още: Тръмп иска да сваля режима на Мадуро, готви операция

Президентът на Венецуела добави, че пред максимален военен натиск, на който е подложена страната му, Каракас е започнал максимална подготовка за защита на Венецуела. Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Венецуела САЩ Николас Мадуро заплаха
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес