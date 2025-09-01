СБУ с нови обвинения към Кадиров: Използвал украински военни като жив щит

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи, че разследва чеченския лидер Рамзан Кадиров по подозрения, че е наредил да се използват украински пленници като „жив щит” за руснаците. Киев е събрал нови доказателства за военни престъпления на председателя на Чеченската република, който е замесен в жестоко отношение към украински военнопленници, предава Телеграм каналът на СБУ.

Според материалите по делото, по време на изявление пред руски пропагандисти Кадиров е заявил, че е дал указания на своите „подчинени“ да не вземат в плен украински военни, а да ги разстрелват на бойното поле. Както е установено от разследването, разпореждането на Кадиров е било „адресирано“ до командирите на чеченските бойци, които воюват в редиците на окупационните руски групировки срещу Украйна.

Той също така е разпоредил украинските пленници, държани на територията на Чечения, да бъдат изпратени на покривите на военни обекти в Грозни. По този начин Кадиров предложил да използва пленените бойци като „жив щит“ срещу атаки с дронове от страна на Силите за отбрана.

Такива изявления представляват нарушение на законите и обичаите на войната, приложими в въоръжени конфликти в съответствие с нормите на Римския статут на Международния наказателен съд. Въз основа на нови доказателства следователите от Службата за сигурност са уведомили Кадиров за подозрение по чл. 438, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна.

Припомняме, че през август 2022 г. разследването на СБУ квалифицира действията на Рамзан Кадиров като подготовка и водене на агресивна война, нейното оправдание и посегателство върху териториалната цялост на Украйна. Продължават комплексните мерки за привличането му като обвиняем за престъпления срещу украинската държава и нейните граждани. Разследването се води под процесуалното ръководство на Офиса на главния прокурор, уточняват от СБУ.

