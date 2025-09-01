Войната в Украйна:

СБУ с нови обвинения към Кадиров: Използвал украински военни като жив щит

01 септември 2025, 22:15 часа 130 прочитания 0 коментара
СБУ с нови обвинения към Кадиров: Използвал украински военни като жив щит

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи, че разследва чеченския лидер Рамзан Кадиров по подозрения, че е наредил да се използват украински пленници като „жив щит” за руснаците. Киев е събрал нови доказателства за военни престъпления на председателя на Чеченската република, който е замесен в жестоко отношение към украински военнопленници, предава Телеграм каналът на СБУ.

Според материалите по делото, по време на изявление пред руски пропагандисти Кадиров е заявил, че е дал указания на своите „подчинени“ да не вземат в плен украински военни, а да ги разстрелват на бойното поле. Както е установено от разследването, разпореждането на Кадиров е било „адресирано“ до командирите на чеченските бойци, които воюват в редиците на окупационните руски групировки срещу Украйна.

Още: Рамзан Кадиров едва не се удави в Егейско море

Той също така е разпоредил украинските пленници, държани на територията на Чечения, да бъдат изпратени на покривите на военни обекти в Грозни. По този начин Кадиров предложил да използва пленените бойци като „жив щит“ срещу атаки с дронове от страна на Силите за отбрана.

Такива изявления представляват нарушение на законите и обичаите на войната, приложими в въоръжени конфликти в съответствие с нормите на Римския статут на Международния наказателен съд. Въз основа на нови доказателства следователите от Службата за сигурност са уведомили Кадиров за подозрение по чл. 438, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна.

Още: "Клоун с наследствена деменция": Ботовете на Кремъл налазиха Тръмп за "Путин е полудял"

Припомняме, че през август 2022 г. разследването на СБУ квалифицира действията на Рамзан Кадиров като подготовка и водене на агресивна война, нейното оправдание и посегателство върху териториалната цялост на Украйна. Продължават комплексните мерки за привличането му като обвиняем за престъпления срещу украинската държава и нейните граждани. Разследването се води под процесуалното ръководство на Офиса на главния прокурор, уточняват от СБУ.

Още: Путин не пусна Кадиров в оставка: "Изпълнявам заповедта на главнокомандващия!"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Рамзан Кадиров СБУ военно престъпление жив щит война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес