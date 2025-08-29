Дензъл Уошингтън: Не съм изгледал нито един филм, в който играя

Дензъл Уошингтън може и да е изгубил бройката на филмите, в които е участвал, но когато става дума за това колко филми гледа – сметката е бърза. Отговорът е: нито един, съобщи CNN. "Аз не гледам филми, човече. Наистина не гледам", казва двукратният носител на "Оскар" в разговор с A$AP Rocky и Спайк Лий за скорошно видео на GQ.

След смях от страна на рапъра и режисьора, Уошингтън продължава: "Честен съм с вас. Не гледам филми, човече. Не ходя на кино. Не гледам филми". A$AP Rocky, чиято половинка Риана е бременна с третото им дете, го пита дали това е защото самият той прави филми. "Вероятно", отговори Уошингтън. "Знаеш ли, уморих се от филмите".

Още: Пиърс Броснан се издаде за ролята му в новия филм за Джеймс Бонд

Тогава Лий се намесва с въпроса колко филма е заснел досега, а актьорът отвръща мигновено: "Твърде много. Мисля, че са около 50.", добавя той.

Защо Уошингтън не гледа собствените си филми?

Дензъл Уошингтън и A$AP Rocky, снимка: Getty Images

Уошингтън и Rocky участват заедно в криминалния трилър на Лий "Highest 2 Lowest", който вече е в кината в САЩ. По време на разговора Rocky си припомня ролята си в криминалната драма на Антъни Мандлър "Monster" (2018), където партнира на сина на Уошингтън – Джон Дейвид, и изненадва актьора със спомените си за приятелството им. "Много се сближихме с твоя син - Джон Дейвид. Страхотен човек е и наистина добър приятел", казва рапърът.

Още: Изненада феновете: Куентин Тарантино посочи кой негов филм е шедьовър

"Значи ти и Джон Дейвид сте близки?" пита Уошингтън, а Rocky отново се усмихяа. "Той не гледа филми", намесва се Лий шеговито. Уошингтън уверява Rocky, че знае за съвместната им работа във филма, "но не знаех, че сте чак толкова близки".

"Highest 2 Lowest" е петият съвместен проект на Уошингтън и Лий, като първият е драмата "Mo’ Better Blues" от 1990 г. На въпрос от Rocky кой е любимият му филм, заснет с Лий, актьорът отговаря: "Нямам любим. Винаги казвам – когато ме питат "Кой е любимият ти филм?", отговарям "следващият". Миналото не ме интересува. Всъщност никога не съм гледал "Mo’ Better Blues" след премиерата".

А когато Лий пита дали това важи за всички негови филми, актьорът признава: "Не съм изгледал нито един от тях от началото до края", пише БГНЕС.