"По един подъл начин засили бомбардировките": Американският финансов министър отново плаши Путин със санкции (ВИДЕО)

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви в ексклузивно интервю за Fox News, че „всички опции са на масата“ спрямо Русия. Той твърди, че администрацията на Тръмп обмисля санкции срещу Русия, след като президентът Владимир Путин продължи да бомбардира Украйна въпреки неотдавнашните разговори за мир. Бесент разговаря със старши националния кореспондент Рич Едсън в ресторант „Мартинс Таверн“ във Вашингтон, окръг Колумбия.

„Мисля, че всички опции са на масата“, каза Бесент. „Президентът Путин, след историческата среща в Анкъридж, след телефонния разговор, когато европейските лидери и президентът Зеленски бяха в Белия дом следващия понеделник, направи точно обратното на това, което посочи, че иска да направи. Всъщност той, по един подъл, презрян начин, засили бомбардировките“, заяви Бесент. „Така че мисля, че с президента Тръмп всички опции са на масата и мисля, че ще ги разгледаме много внимателно тази седмица“, каза той.

В седмиците след срещата си с президента Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска, в опит да постигне мирно споразумение, Путин все още не се е отказал от атаките си срещу Украйна. Тръмп удвои заплахата от „много тежки“ последици, ако Путин блокира мирния процес.

Припомняме, че в четвъртък Русия обстреля Украйна с ракети и дронове, убивайки най-малко 17 души и ранявайки 48 други в Киев. Сред загиналите са четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви Тимур Ткаченко, ръководител на градската администрация на Киев.

Експерти заявиха пред Fox News Digital миналата седмица, че атаката може да е сигнал, че Путин използва дипломацията, за да си спечели повече време за постигане на целите си и да продължи да атакува Украйна, като същевременно избягва вторични санкции, които администрацията на Тръмп заплаши да наложи.

Отношенията с Индия след митата

Бесент беше попитан от Едсън и за състоянието на отношенията между САЩ и Индия, предвид неотдавнашните тарифи на администрацията на Тръмп върху Индия заради покупките на руски петрол, които Белият дом разглежда като помощ за финансиране на войната на Русия в Украйна, а индийският премиер Нарендра Моди се среща с руския и китайския си колега.

„Това е дългогодишна среща, нарича се Шанхайска организация за сътрудничество и мисля, че е до голяма степен демонстративна“, каза Бесент. „Мисля, че в крайна сметка Индия е най-населената демокрация в света. Техните ценности са много по-близки до нашите и до тези на Китай, отколкото до тези на Русия“, добави той.

„Мисля, че в крайна сметка две велики държави ще решат този проблем. Но индийците не са били добри играчи по отношение на купуването на руски петрол и последващата му препродажба, финансирайки руските военни усилия в Украйна“, добави той, като отбеляза бавния напредък в търговските преговори между САЩ и Индия като допълнителен фактор за решението на Белия дом да повиши тарифите.