Русия: Не е имало договорка между Путин и Тръмп за тристранна среща със Зеленски (ВИДЕО)

Между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп не е имало споразумения за тристранна среща с участието на укараинския лидер Володимир Зеленски. Това обяви помощникът на Путин и редовен участник в руските делегации Юрий Ушаков.

„Засега това, което се предава в пресата, не е точно това, за което се договорихме. Сега всички говорят за тристранна среща, за среща между Путин и Зеленски. Но конкретно за това, доколкото ми е известно, между Путин и Тръмп не е имало споразумение“, заяви помощникът на Путин.

По-рано Тръмп в интервю за изданието Daily Caller заяви, че „тристранната среща ще се състои“. Така той отговори на въпроса за перспективите за среща между Путин и Зеленски. При това президентът на САЩ подчерта, че не знае дали двустранната им среща ще се състои без негово участие.

