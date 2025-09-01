Скъсване с тоталитарното минало: Чехия намалява пенсиите на хиляди бивши комунистически функционери

Бивши комунистически служители ще бъдат с по-ниски пенсии в Чехия. Това стана възможно след приемането на нов закон от парламента на страната. Високопоставени партийни членове, ръководители на държавна сигурност и гранични охранители ще загубят по 300 крони на месец за всяка година на служба.

От миналата година 177 комунисти вече са засегнати от съкращения — те получават средно по 1473 крони месечно. Правителството нарича това символичен акт на скъсване с тоталитарното минало на страната. Новият закон може да засегне още хиляди пенсионери.

