Готова на всичко красавица и романтичен здравеняк са първите участници в "Ергенът: Любов в Рая" (ВИДЕО)

Първите участници в "Ергенът: Любов в Рая" - новото романтично предаване, което тръгва по bTV на 1 септември, вече са ясни. В два последователни дни в социалните мрежи на предаването показаха първата дама и първия господин, които ще се включат в риалити шоуто. Двамата са млади и амбициозни и по думите им търсят любовта и са готови на всичко, за да я открият.

Още: Сменят капитаните в "Аз обичам България": Новите са млади и обичани актьори

Първата дама - Емили

Емили Шишкова казва, че е готова на всичко в името на любовта. Тя е на 27 години и е родена в Стара Загора, но живее в село Кравино. Зодия Близнаци е. Според нея най-силното ѝ качество е красотата ѝ. Мъжът на мечтите ѝ е красив, богат и здрав.

Тя признава, че все още никой не е направил много романтично нещо за нея, но и тя не е подхождала така към никой мъж. Идеалната двойка за Емили е съставена от красиви, богати и образовани хора.

Първият мъж - Джан Микеле

Първият представен мъж в предаването е Джан Микеле Рата на 25 години. Живее в Пловдив и е наполовина българин и наполовина италианец. Зодия Лъв. Според него най-силното му качество е дисциплината и умението му да бъде хамелеон. Най-романтичното нещо, което някой е правил за него, той не иска да разкрива, защото е лично. Според Джан Микеле романтиката вече е стигнала материална форма, а за него тя се изразява в нещо, което е свързано с емоциите на другия човек.

Жената на мечтите му е чаровна, интелигентна и женствена. И той, както Емили, твърди, че би направил всичко в името на любовта. За 25-годишния младеж идеалната двойка за пример са неговите майка и баща.

Още: Последните петима участници в "Traitors: Игра на предатели" вече са ясни