Путин пристигна в Пекин (ВИДЕО)

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Пекин, съобщи ТАСС. Кортежът на руския държавен глава пристигна в държавната резиденция "Дяоютай". Пътуването от Тянцзин до Пекин отне около 1 час и 10 минути. Предстоят няколко часа почивка за руския държавен глава, след което го очаква много натоварен график, посочва ТАСС. Утре ще се проведат руско-китайски преговори, тристранна среща между Русия, Китай и Монголия и няколко двустранни срещи.

The moment everyone was waiting for… 🇷🇺 Putin arrives 😎 pic.twitter.com/Pb9aZRUteI — Leandro Romão 🇵🇹 (@leandroOnX) September 1, 2025

В началото на срещата по-рано през деня китайският президент Си Дзинпин призова Русия, Индия, други страни от Южна и Югоизточна Азия, както и цялостно от Глобалния юг, да се присъединят към Пекин в използването на икономическото си влияние, за да се противопоставят на Запада в момент на нарастващи геополитически и търговски напрежения. Домакинът на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заяви на 1 септември пред повече от 20 лидери от тези страни на срещата на върха в Тиендзин, че в условията на "турбулентност и промени" те трябва да поддържат "редовен многополюсен свят".