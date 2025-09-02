Войната в Украйна:

Путин пристигна в Пекин (ВИДЕО)

02 септември 2025, 01:13 часа 198 прочитания 0 коментара
Путин пристигна в Пекин (ВИДЕО)

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Пекин, съобщи ТАСС. Кортежът на руския държавен глава пристигна в държавната резиденция "Дяоютай". Пътуването от Тянцзин до Пекин отне около 1 час и 10 минути. Предстоят няколко часа почивка за руския държавен глава, след което го очаква много натоварен график, посочва ТАСС. Утре ще се проведат руско-китайски преговори, тристранна среща между Русия, Китай и Монголия и няколко двустранни срещи. 

В началото на срещата по-рано през деня китайският президент Си Дзинпин призова Русия, Индия, други страни от Южна и Югоизточна Азия, както и цялостно от Глобалния юг, да се присъединят към Пекин в използването на икономическото си влияние, за да се противопоставят на Запада в момент на нарастващи геополитически и търговски напрежения. Домакинът на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заяви на 1 септември пред повече от 20 лидери от тези страни на срещата на върха в Тиендзин, че в условията на "турбулентност и промени" те трябва да поддържат "редовен многополюсен свят".

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Владимир Путин Китай Пекин Си Дзинпин война Украйна Шанхайска организация за сътрудничество
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес