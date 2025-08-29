Ан Хатауей претърпя инцидент по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" (ВИДЕО)

Ан Хатауей падна по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" в Ню Йорк в сряда, 27 август. 42-годишната актриса носеше бежова блуза с шарки, черна пола, слънчеви очила и черни сандали с дебел ток, а когато се случи инцидентът, носеше черна чанта през рамо. На кадрите от снимачната площадка се вижда, че 42-годишната Хатауей пада по розови стъпала, след като токът на десния ѝ крак се счупва, което я кара да загуби равновесие. Номинирана за "Оскар" актриса пада на дупето си, като единият ѝ крак се подвива под тялото ѝ. Вълнистата й кафява коса също я удря по лицето. Въпреки това Хатауей се смее и казва "Добре съм", докато се изправя от земята, пише "The New York Post".

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

Не е ясно дали падането на Хатауей е било част от сцена за филма. Тя се пошегува с инцидента в Instagram в четвъртък, като сподели видео, направено от фен, с клипове от падането ѝ от "Дневниците на принцесата" и по стълбите при снимането на "Дяволът носи Прада 2". Падането ѝ в "Дневниците на принцесата" беше истински инцидент, но беше запазено в окончателния монтаж на филма.

"Как започна... как продължава", гласи текстът във видеото. Хатауей написа под публикацията си: "Двадесет години по-късно, все още си падам по теб...".

За "Дяволът носи Прада 2"

Продължението на модната драматична комедия от 2006 г. започна да се снима в Ню Йорк миналия месец. Хатауей се завръща в ролята на асистентката в списание "Runway" Анди Сакс, заедно с Мерил Стрийп в ролята на главната редакторка Миранда Пристли, Емили Блънт в ролята на старшата асистентка на Миранда Емили Чарлтън и Стенли Тучи в ролята на арт директора Найджъл Киплинг.

Според "Variety", продължението проследява Миранда "докато тя се бори с кариерата си в условията на упадък на традиционното списание и се изправя срещу героинята на Блънт, която сега е влиятелна изпълнителна директорка на луксозна група с рекламни приходи, от които Пристли отчаяно се нуждае". "Дяволът носи Прада 2" ще излезе по кината на 1 май 2026 г.