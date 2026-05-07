Гръм и дъжд, но къде? Времето утре - 8 май 2026 г.

07 май 2026, 13:13 часа 586 прочитания 0 коментара
На 8 май 2025 г. минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места – интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, в София – около 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно и над Черноморието

По Черноморието ще има разкъсана, по-често – значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините облачността ще бъде значителна, след обяд – купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Евгения Чаушева
