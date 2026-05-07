Войната в Украйна:

Историческо: звезда на ПСЖ счупи нов рекорд в Шампионска лига, но няма да чуете името му около Златната топка

07 май 2026, 13:20 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Историческо: звезда на ПСЖ счупи нов рекорд в Шампионска лига, но няма да чуете името му около Златната топка

Дълго време ПСЖ залагаше на големи имена и световни звезди, но това не им донесе най-желания успех. Футболисти като Джанлуиджи Буфон, Неймар, Лионел Меси, Тиаго Силва, Златан Ибрахимович, Дани Алвеш, Килиан Мбапе и много други не успяха да спечелят Шампионска лига с парижани. Първата "ушата" купа дойде на "Парк де Пренс" през лятото на 2025 г., а сега ПСЖ има възможност да повтори постижението си, като отново се класира на финал. Но титлата донесоха не оргомните величия, а футболисти като Витиня, Жоао Невеш, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. И не че те не са звезди, но имената им не са исторически по този начин, като на останалите изброени.

Хвича Кварацхелия остава в сянката на Усман Дембеле

И когато в такава група има едно малко по-изявено има - Усман Дембеле в случая, то обира всички индивидуални награди. Така футболисти като Хвича Кварацхелия, които имат ако не същия, то по-голям принос за титлите на ПСЖ, остават в сянка. Грузинското крило счупи много важен рекорд в тазгодишното издание на Шампионска лига, но понеже не е главното лице на отбора, няма да го видим близо до Златната топка.

Още: Още преди финала на Шампионска лига - вече има сигурен носител на "Златната обувка"

Хвича Кварацхелия

Кварацхели постави рекорда с асистенция за Дембеле

Бившият футболист на Наполи се превърна в първия футболист в Шампионска лига, който е директен участник за гол на отбора си в 7 поредни мача. Той започна с головете и асистенциите в поредни срещи от реванша на плейофите срещу Монако. От тогава той или се е разписвал, или е давал голов пас във всеки мач без изключение. Последното му такова действие дойде в реванша срещу Байерн Мюнхен, когато Кварацхелия подаде именно на Дембеле за откриващото попадение в 3-тата минута.

Още: След елиминирането на Байерн: Ал-Хелайфи с ясно послание към Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига ПСЖ Усман Дембеле Хвича Кварацхелия
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес