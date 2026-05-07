Историческо: звезда на ПСЖ счупи нов рекорд в Шампионска лига, но няма да чуете името му около Златната топка

Дълго време ПСЖ залагаше на големи имена и световни звезди, но това не им донесе най-желания успех. Футболисти като Джанлуиджи Буфон, Неймар, Лионел Меси, Тиаго Силва, Златан Ибрахимович, Дани Алвеш, Килиан Мбапе и много други не успяха да спечелят Шампионска лига с парижани. Първата "ушата" купа дойде на "Парк де Пренс" през лятото на 2025 г., а сега ПСЖ има възможност да повтори постижението си, като отново се класира на финал. Но титлата донесоха не оргомните величия, а футболисти като Витиня, Жоао Невеш, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. И не че те не са звезди, но имената им не са исторически по този начин, като на останалите изброени.

Хвича Кварацхелия остава в сянката на Усман Дембеле

И когато в такава група има едно малко по-изявено има - Усман Дембеле в случая, то обира всички индивидуални награди. Така футболисти като Хвича Кварацхелия, които имат ако не същия, то по-голям принос за титлите на ПСЖ, остават в сянка. Грузинското крило счупи много важен рекорд в тазгодишното издание на Шампионска лига, но понеже не е главното лице на отбора, няма да го видим близо до Златната топка.

Кварацхели постави рекорда с асистенция за Дембеле

Бившият футболист на Наполи се превърна в първия футболист в Шампионска лига, който е директен участник за гол на отбора си в 7 поредни мача. Той започна с головете и асистенциите в поредни срещи от реванша на плейофите срещу Монако. От тогава той или се е разписвал, или е давал голов пас във всеки мач без изключение. Последното му такова действие дойде в реванша срещу Байерн Мюнхен, когато Кварацхелия подаде именно на Дембеле за откриващото попадение в 3-тата минута.

