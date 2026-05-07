Малките колоездачи на Велико Търново с вело изненади от Kaufland по време на Giro d’Italia

Ритейлърът подкрепя логистично домакинството на града по време на втория етап от обиколката на Италия в България.

Kaufland България ще зарадва децата на Велико Търново със специални награди и вело аксесоари от свои собствени марки по време на съпътстващото детско състезание към Giro d’Italia 2026 в града – Детско велосъстезание около Царевец (Giro di Tsarevets). С инициативата ритейлърът подкрепя активния начин на живот сред най-малките и превръща голямото колоездачно вълнение в празник, в който децата са истинските герои.

Състезанието е напълно безплатно и отворено за всички млади любители на колоезденето. Маршрутът е 4 км през знакови точки на Велико Търново, а за участие са необходими изправен велосипед и каска, като за децата до 9 години е разрешен и придружител. Подкрепата на Kaufland България за спорта при най-малките е естествено продължение на подкрепата, която компанията оказва на Община Велико Търново за организацията на втория етап от историческия старт на Giro d’Italia в България.

За първи път страната ни ще бъде домакин на Grande Partenza, а 109-ото издание на легендарната обиколка ще премине през три етапа у нас: на 8 май (Несебър – Бургас), на 9 май (Бургас – Велико Търново) и на 10 май (Пловдив – София). Именно етапът до Велико Търново се очаква да бъде сред най-зрелищните – 221 км маршрут с около 2600 м денивелация, който постепенно преминава от равнинен към по-тежък терен и поднася ключови изкачвания преди финала.

Кулминацията е в последните километри към града. Финалът минава през района на Царевец, със смесен профил и кратки участъци на паваж, а наклоните на места достигат до 9%. Последните 500 метра са права отсечка, която обещава драматичен спринт и атмосфера на истински колоездачен празник в сърцето на Велико Търново.

Kaufland последователно подкрепя спорта и събитията на открито и у нас – през миналата година компанията подкрепи третото издание на L’Etape Bulgaria by Tour de France, като осигури хранителни продукти за всички подкрепителни пунктове и участва със собствен отбор. С подобни партньорства ритейлърът насърчава активния начин на живот, спорта сред природата и отговорното отношение към околната среда.