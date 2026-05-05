Любовта невинаги е щастлива: Михаела Филева (ВИДЕО)

"Ролята на любовта е да бъде опора" - в това е убедена певицата Михаела Филева, която неслучайно преди време създаде емоционална балада със заглавие "Опора". Зад голямата си усмивка изпълнителката признава, че се крият трудни моменти, в които трябва да бъдеш достатъчно силен, за да продължиш напред. Защото както самата тя смята - "Животът не винаги е пълен само с радостни моменти".

"Не вярвам, че любовта непременно винаги трябва да е щастлива. Ролята на любовта е да бъде там, да бъде опора, да бъде сила, да бъде енергия. Защото животът невинаги е щастлив.", споделя Филева в подкаста на Ивка Бейбе. Тя разкри своите възгледи за любовта, като определи, че тези бурни емоции не са задължително свързани само с позитивното.

Според Михаела Филева, истинската любов се измерва не в споделените радости, а в способността да бъдеш опора и източник на сила за партньора си в тежките моменти. Певицата вярва, че именно изпитанията са истинският тест за една връзка, в който любовта доказва своята стойност чрез подкрепа и споделена енергия дори когато животът е труден.

Въпреки че предпочита да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите, Михаела не крие, че има здрава и стабилна връзка с партньора си. Още миналата година тя разказа за отношенията с мъжа до себе си, който по думите ѝ я оценява като личност и винаги я подкрепя в професионален план. "С много отношение и грижа си отглеждаме тази връзка", разкри изпълнителката за щастливата и устойчива любов.

През последните дни Михаела е доста активна в социалните мрежи - певицата вече няколко пъти публикува различни серии от снимки, включващи пътешествията с любимия.