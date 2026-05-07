Зетът на Роберто Карлош е на кръстопът в Лудогорец: бразилската легенда заговори за оферти от Англия, Испания и Франция

07 май 2026, 13:41 часа

Роберто Карлош посети България, като единият от ангажиментите му беше да даде пресконференция пред медиите. Единият от върпосите, на които отговори беше свързан с неговия зет - футболистът на Лудогорец Педро Нареси. Халфът е заедно с дъщерята на Карлош - Джоана. Тя е едно от 11-те деца от 7 жени на бразилската легенда. Той говори за бъдещето на Нареси в клуба и за евентуални оферти от Англия, Испания и Франция. Според слуховете договорът на бразилеца с Лудогорец няма да бъде подновен и той ще напусне със свободен трансфер.

Роберто Карлош: "Любовта на феновете е нещо невероятно"

Ето какво каза Роберто Карлош: "Изключително съм развълнуван да съм тук в София. Имам една прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе моят зет (Педро Нареси в Лудогорец) и с интерес следя всичко, което се случва тук. Не е е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя. Относно моето сърце - всичко е наред, чувствам се добре. Сърцето ми е като на младеж. Това е нов живот за мен. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Поне още 50 години ми предстоят, бъдете спокойни".

Педро Нареси

"Предстои да видим какви са опциите"

Карлош говори и за бъдещето на Педро Нареси: "Той е много щастлив тук. Един от капитаните на отбора. Предстои да видим какви са опциите пред него, дали ще има оферти от Англия, Испания, Франция. Аз като негов агент гледам най-добрите опции за него. Но е много щастлив от любовта, която му дават феновете в България. Има добри опции, ако не поднови тук".

Николай Илиев Редактор
