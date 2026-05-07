Зетът на Роберто Карлош е на кръстопът в Лудогорец: бразилската легенда заговори за оферти от Англия, Испания и Франция

Роберто Карлош посети България, като единият от ангажиментите му беше да даде пресконференция пред медиите. Единият от върпосите, на които отговори беше свързан с неговия зет - футболистът на Лудогорец Педро Нареси. Халфът е заедно с дъщерята на Карлош - Джоана. Тя е едно от 11-те деца от 7 жени на бразилската легенда. Той говори за бъдещето на Нареси в клуба и за евентуални оферти от Англия, Испания и Франция. Според слуховете договорът на бразилеца с Лудогорец няма да бъде подновен и той ще напусне със свободен трансфер.

Роберто Карлош: "Любовта на феновете е нещо невероятно"

Ето какво каза Роберто Карлош: "Изключително съм развълнуван да съм тук в София. Имам една прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе моят зет (Педро Нареси в Лудогорец) и с интерес следя всичко, което се случва тук. Не е е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя. Относно моето сърце - всичко е наред, чувствам се добре. Сърцето ми е като на младеж. Това е нов живот за мен. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Поне още 50 години ми предстоят, бъдете спокойни".

"Предстои да видим какви са опциите"

Карлош говори и за бъдещето на Педро Нареси: "Той е много щастлив тук. Един от капитаните на отбора. Предстои да видим какви са опциите пред него, дали ще има оферти от Англия, Испания, Франция. Аз като негов агент гледам най-добрите опции за него. Но е много щастлив от любовта, която му дават феновете в България. Има добри опции, ако не поднови тук".

