"Ергенът" вика за помощ, погледът му го издаде (ВИДЕО)

Риалити форматът "Ергенът" не е само романтика и драма - понякога шоуто включва и забавни моменти, които искрено развеселяват зрителите. Това се случи в един от последните епизоди по време на личен разговор между Марин и Нурджан. Двамата останаха насаме, но по всичко изглеждаше, че дамата отегчи най-младия ерген на сезона с дългите си обяснения. "Младежът защо гледа така? Всичко наред ли е?", запитаха се потребители в социалните мрежи, след като от продукцията публикуваха комичен монтаж от случката.

Докато Нурджан обяснява за бъдещите си планове за живота, Марин сякаш се изгубва в думите ѝ - без да има видим интерес да я слуша. След това обаче бързо се включва в разговорът и жената не осъзнава, че е изгубила вниманието на събеседника си.

"Когато на живо няма skip бутон или 2x speed" - озаглавиха видеото в социалните мрежи на "Ергенът".

Дилеми и финални решения

Къдравият участник за момента остава пред голяма дилема - той е раздвоен между първата си фаворитка Михаела и по-късно дошлата Любомира, с която се сближи изключително много. Коя от двете обаче ще се окаже идеалната му половинка?

Тепърва предстои зрителите да станат свидетели и на специалната Церемония на жълтата роза, в която жените ще направят своя избор между тримата ергени. Какви решения ще вземат и ще видим ли неочаквани изненади, предстои да разберем днес (7 май).

