Иран обяви, че ще участва на Мондиал'26, но постави важно условие

Иранският национален отбор ще участва на Световното първенство, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаей, като призова САЩ да осигурят „необходимите условия без политически съображения или мотиви“.

На фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ Багаей заяви в интервю, публикувано в канала на иранската медия SNNTV в „Телеграм“: „Националният отбор не отива в САЩ на пътуване, а за да участва на Световното първенство“.

Какво искат иранците?

Той призова ФИФА да осигури подходящите и необходими условия за участието на иранския отбор. „Съгласно правилата на ФИФА правителствата домакини имат ясен ангажимент и трябва да осигурят необходимите условия без политически съображения или мотиви“, каза Багаей.

„Надяваме се ФИФА да го направи, за да защити собствената си репутация. Някои от събитията през последните дни също не бяха благоприятни за имиджа на ФИФА“, добави той.

Иран трябва да изиграе два мача от груповата фаза на стадиона на „Лос Анджелис Рамс“ в Ингълууд - срещу Нова Зеландия и Белгия, а след това да се изправи срещу Египет в Сиатъл.

