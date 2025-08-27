Силата на любовта: Христо Мутафчиев отпразнува 25 години брак (СНИМКА)

Христо Мутафчиев определено е един щастлив съпруг. Вчера 56-годишният актьор и председател на Съюза на артистите в България отбеляза 25-годишнината от сватбата си и в социалните мрежи. Във Facebook той качи снимка с жена си Елица от специалния им ден, а също откъс от нейно старо интервю, в което тя разказва за решението им да сключат брак.

Какво публикува Христо Мутафчиев

Елица Мутафчиева: Въобще не съм мислила, че ще се женим. Стана от само себе си. Говорехме си по телефона, че ще идвам при него в София, и той подхвърли, че трябва да се оженим и да направим купон. Колкото и да се правим на независими, една такава реплика се загнездва някъде в ума на всяка жена. Добре, казах си, явно ще има брак, обаче аз трябва да поема инициативата.

Позвъних му и го попитах дали е свободен на 25 август, пак снимаше нещо в момента. Поинтересува се защо. Ами защото смятам да запазя час за брак, отговорих. Преди да разпишем, ме представи в Карлово на родителите си, получихме благословията им. Оженихме се с голям купон. Сватбата е незабравима емоция. Когато се видиш в бялата рокля, когато можеш да кажеш: това е съпругът ми, когато попът в църквата прочете молитвите, усещането е прекрасно.

Припомняме, че на 26 октомври 2010 Мутафчиев получи инсулт по време на снимки в Поморие. Той многократно е споделял в интервюта, че жена му винаги е била плътно до него и му е помагала да се възстанови.

"Нямаме нужда от много думи и от много палене. Усещам примерно безграничната му любов - дано не ми се разсърди, че го казвам, - всяка сутрин, когато се навеждам, за да завържа връзките на обувките му, а той слага ръката си на главата ми. И все едно ми казва: ти си всичко за мен, толкова много ти благодаря. Прекрасно е като усещане. За мен е важно, че съм зад гърба му, че го подкрепям", сподели Елица в интервю за сп. Eva през 2012.