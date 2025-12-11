Шарън Озбърн с първо интервю след смъртта на Ози: Скръбта стана мой приятел (ВИДЕО)

Ози Озбърн беше велика фигура в световната музика, известен с неподражаемия си вокален стил и с това, че остави незаличима следа в поколения слушатели. Смъртта му на 22 юли 2025 г. остави милиони хора в траур за загубата на един от най-емблематичните изпълнители в рок музиката. Месеци по-късно, вдовицата му Шарън за първи път говори публично за последните моменти, които са споделили преди сърдечния удар, сложил край на живота му. В това емоционално интервю Шарън, която прекара по-голямата част от живота си с Ози като негова съпруга и мениджър, си спомни подробности, които бяха останали в тайна през целия период на траур.

My darling husband,

I celebrate the day you were born. I will never let go of your hand until I see you on the other side. pic.twitter.com/vWbT5ZV9k9 — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) December 3, 2025

Тя подчерта колко добре го е познавала, както в личен, така и в професионален план, и колко съкрушително е било да бъде свидетел на последния му ден. Последните думи на Ози Озбърн към Шарон Според сайта "Radar Оnline" той е изрекъл на сутринта на 22 юли, последния ден на Ози на земята. Шарън си спомня, че веднага щом се събудил, той й казал: "Целуни ме. Прегърни ме силно".

Ози е знаел, че ще умре

Малко по-късно, около 4:00 сутринта, тя го намерила безжизнен на пода в домашната им фитнес зала. Тя разказа, че крещяла без да спира, когато го видяла да лежи там. Споделяйки преживяването с Пиърс Морган в шоуто му "Uncensored", Шарън, която е прекарала 43 години с Ози, обясни: "Той е получил сърдечен удар. Тичах надолу по стълбите и там беше той, а те се опитваха да го реанимират, а аз им казах: "Не, просто го оставете. Оставете го. Не можете. Той е мъртъв."

'Doctors told Ozzy his last show would kill him.'



Sharon Osbourne opens up to Piers Morgan about Ozzy Osbourne's last moments and how 'grief has now become her friend.'



On tomorrow's Uncensored 👇



📺 https://t.co/QR11ywt8D5@piersmorgan | @MrsSOsbourne pic.twitter.com/hmwmFns5a5 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 9, 2025

Тя добави, че Ози често ставал през нощта, за да отиде до тоалетната. Лекарят му го посъветвал да не изнася концерта, насрочен за следващите дни в Бирмингам, като го предупредил, че това може да се окаже фатално. Въпреки това Ози настоял да продължи, защото искал да благодари на феновете си за неизменната им подкрепа през цялата му музикална кариера. Според Шарън, Ози е бил напълно наясно, че краят е близо, и се е подготвял психически за този момент.

"Много е вярно, защото той беше много болен тази година, ужасно, ужасно болен. И когато дойдохме в Англия и се срещнахме с нови лекари тук, с нов медицински екип за него, главният лекар му каза: "Ако направиш това шоу, това е краят. Няма да го преживееш. Но ние просто седяхме там, а той каза: "Ще го направя. Искам да го направя и ще го направя." Той знаеше, че тялото му го подвежда. Изпитваше толкова много болка, толкова много болка. И искам да кажа, знаете, той имаше пневмония три пъти тази година. Имаше сепсис. Това е, което наистина, наистина го унищожи.", добави Шарън Осбърн.

