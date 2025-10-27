Станах доста безсрамна: Сашка Васева с признание за Стоянка Мутафова

Една от най-емблематичните изпълнителки от попфолк средите в България - Сашка Васева, се върна назад във времето, спомняйки си за годините, в които е станала известна и започнала да гради образи си като "дива на попфолка". Без притеснения, пред Мариян Станков - Мон Дьо, тя открито призна, че "онази Сашка, която искаше повърхностни неща, меркантилни", е останала в миналото. "Това, през което преминах, беше прелом", заяви тя в интервю за NOVA.

Певицата обясни как е успяла да изкорени страха от себе си. А за това навремето ѝ е помогнала Стоянка Мутафова. Васева си спомня с благодарност и за уроците на покойната актриса.

„Времената бяха такива, че човек се изкушава да се понесе по вълните. Бях просто гола, нахална и млада“, признава певицата. „Стоянка Мутафова ме научи на A и Б на шоу бизнеса. Показа ми как се прави. И ми каза да забравя срама. И аз станах доста безсрамна“.

Чувството на вина

С тъга тя сподели, че носи чувството на вина пред децата си, които въпреки изминалите години, все още не могат да ѝ простят. Тя разкри, че има грехове към тях, а когато ги попита дали са ѝ простили, те сякаш засега не могат да го направят.

Днес обаче певицата гледа по-зряло на преживяното. „Журналистическата гилдия търсеше любовните афери, някакви неща, а в моят живот нямаше какво да бъде изписано“, казва тя.

Също така тя не крие, че има неща, за които съжалява, че е направила: „Това е нещо съкровено, трябва да се пази за любимия човек. Не можеш така да го пръскаш навсякъде“.

По отношение бащата на децата ѝ, тя е категорична: „Отношенията ни не са приключили. Другари сме. Когато бях зле, той се обърна към цяла България. Аз безкрайно го уважавам. Дори да не ме беше спасил, пак огромното ми уважение — че той е баща на децата ми. Моят син ми казва: ‘Мамо, много те харесвам сега — умиротворена, одухотворена. Но никога не се знае кога ще това ще се промени“.