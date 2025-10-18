Мислех, че ще умра: Галин с шокиращо признание за здравословните проблеми и стреса (ВИДЕО)

Популярността често изглежда като сбъдната мечта, но зад блясъка и вниманието на прожекторите се крие и сериозно напрежение. Известните личности живеят под постоянен обществен контрол – всяка тяхна дума, постъпка или дори външен вид се анализира и обсъжда. Това непрекъснато наблюдение, комбинирано с високите очаквания на фенове и медии, често води до емоционално изтощение, тревожност и загуба на лично пространство.

Депресията и паник атаките не са чужди и на родните ни звезди. Сред тях е певецът Галин, който е един от най-обсъжданите попфолк изпълнители. В откровен разговор в подкaста на Елизабет Методиева той разказа за здравословните си проблеми и разкри как страхът му е оказал влияние както в кариерното му развитие така и в личен план.

Той разкри, че е преживял първите си паник атаки, предизвикани от високи нива на стресовия хормон кортизол. "Помислих, че ще умра", призна Галин.

След като потърсил помощта на повече от 20 лекари без успех, именно изкуственият интелект се оказал ключът към откриването на точната причина за състоянието му.

Период на равносметка

Певецът сподели, че е преминал двумесечна терапия и за първи път е потърсил професионална помощ от психолог. Пред водещата на подкaста откровено разказва за натиска, който идва със славата – за безсънните нощи, натрупаната умора и необходимостта от почивка. Именно този период на равносметка му дава сили да се съсредоточи върху новия си албум и голямата му мечта – да организира грандиозен концерт с артистите от лейбъла си през 2027 година.

В разговора той коментира и личния си живот, говорейки за теми като любов, самота, страх от минаването на годините и остаряването. Той призна, че най-много се страхува от смъртта, а като "най-чиста любов" в живота си определя тази към своята майка.