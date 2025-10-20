Толкова отвратително: Мими Иванова за неприятна случка от последните дни

Наскоро се появиха слухове в публичното пространство, че профилите на Мими Иванова са били хакнати от чужденци. Подробности за случилото се разказа самата изпълнителка в интервю за NOVA през уикенда. Тя обясни, че след консултация със специалист разбира, че става въпроса за африканци. "Хакнали са ми профила, може би за да вземат адресите на моите почитатели, на членовете в групата ми. За щастие никой не ми се е оплакал", сподели певицата.

Мими Иванова изрази емоциите си от неприятната случка, която описа като "дискомфортна и отвратителна". "Около 10 дни бях като в безтегловност", коментира тя, описвайки, че сякаш е пристрастена към социалните мрежи както и много други хора. "Моите почитатели се чудеха, мислеха, че им сърдя, дори ми писаха на лични съобщения в телефона, за да ме питат какво се случва и дали съм добре.

Снимка: Мими Иванова и Развигор Попов/Facebook

Тя успява да възстанови профила си във Facebook, но не и в Instagram, "защото е малко по-сложно". Размина ми се леко, като поясни, че бързо е успяла да си върне достъпа до профила.

С нова завладяваща песен

Само преди ден бе и премиерата на новата песен на Мими Иванова, която носи заглавието "Седем пъти". Музиката и аранжимента са дело на Развигор Попов, стиховете на Мария Агликина, режисьор и оператор е Добромир Николов, сценарист - Евгени Боянов - споделя певицата в социалните мрежи.

Творчеството на Мими Иванова се отличава с мелодичност, емоционалност и характерен позитивен дух. В дългогодишното си сътрудничество с Развигор Попов тя създава едни от най-емблематичните песни на българската поп сцена от 70-те и 80-те години. Нейният репертоар включва както жизнерадостни хитове, така и лирични балади, превърнали се в класика. С оригиналния си стил и неподражаем глас Мими Иванова остава сред най-ярките фигури в историята на българската естрадна музика.