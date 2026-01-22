Любопитно:

"Стани богат" се завръща, най-голямата награда е удвоена

22 януари 2026, 11:55 часа 0 коментара
Любимата телевизионна игра "Стани богат" отново заема мястото си в ефира на bTV през февруари. Тази пролет цената на знанието се удвоява - 100 хиляди лева стават 100 хиляди евро – промяна, която засилва хъса за игра и стремежа към покоряване на заветния 15-и въпрос.

Неподражаемият Ники Кънчев ще посрещне на стола на богатството участниците, които искат да покажат знания и находчивост в новите епизоди на играта.

"100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в "Стани богат" и силна мотивация да стигнеш до 15-ия въпрос", споделя Ники Кънчев.

Играта ще предложи на зрителите интелектуално напрежение, неочаквани обрати и силни емоции до последния въпрос. И още - специалните тематични седмици през пролетния сезон ще превърнат всяко издание в незабравимо телевизионно преживяване.

 

Весела Софева
