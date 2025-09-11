Супермоделът Елза Хоск се сгоди за Том Дейли (СНИМКИ+ВИДЕО)

Поздравления за Елза Хоск и Том Дейли! Моделът и дългогодишният ѝ партньор се сгодиха в новия си апартамент, елегантно украсен с цветя и свещи, съобщи Пейдж Сикс. Хоск съобщи новината в Instagram, показвайки годежен пръстен Tiffany Soleste от Tiffany & Co. с платинена халка и диамантов ореол. Съоснователят на Frank Darling Кеган Фишър коментира, че камъкът е с приблизително тегло от 10 карата, като отбеляза колко символично е това за двойка, заедно вече десет години.

Фишър оцени пазарната стойност на пръстена между 350 000 и 500 000 долара, като „премиум“ цената може да достигне от 750 000 до 1 милион долара. На допълнителни снимки 36-годишната Хоск показа отблизо овалната форма на пръстена върху прясно направения си маникюр.

10 години заедно

Манекенката на Victoria’s Secret публикува и кадри, на които Дейли пада на едно коляно, както и снимка на целувката им след предложението. Във видео двамата влизат в ресторант за изненадващо празненство с близки и приятели, а Хоск изглежда видимо изненадана, когато върху тях се посипва конфети. По-късно тя сподели и снимка на малка зелена торта с надпис „Congratulations Elsa & Tom“.

За специалния повод блондинката избра червена копринена блуза и бордо панталони, докато Дейли носеше сив костюм.

"Казах да в шведска градина с диви цветя, в новия ни апартамент, в града, където се срещнахме. Десет години заедно – ти и аз, скъпи, написа Хоск в публикацията си.

Елза Хоск и Том Дейли започнаха връзката си през 2015 г. През февруари 2021 г. те посрещнаха дъщеря си Туулики Джоан, която днес е на 4 години. Макар че Хоск предпочита да държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите, Дейли често споделя снимки на годеницата си и тяхното дете, предава БГНЕС.

