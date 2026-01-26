Съкровена тайна за Йорданка Христова излезе наяве

След цели 60 години на българската музикална сцена, легендата на българската естрада Йорданка Христова се осмели да проговори за най-съкровените страници от живота си. В интервю за предаването "Събуди се" певицата разказа за любовта, семейството и трудните моменти, които малцина са познавали. "Аз не обичам да говоря за личния си живот, защото той е личен. Естествено е хората да са любопитни. Особено когато те харесват", призна Христова, но въпреки това направи голямо разкритие, което до момента не беше споделяла.

Снимка: Йорданка Христова/Facebook

Откровена както никога

В три тома автобиография голямата певица разказва за първата си голяма любов Християн, за трудностите в брака си със съпруга Георги и за насилието, което е преживяла. Йорданка Христова откровено сподели, че решението да се раздели с него е било болезнено, но необходимо заради децата ѝ. Тя е категорична, че да се търпи насилието в дома е много грешно решение, защото това е "ужасно нещо".

Снимка: Йорданка Христова/Facebook

Тайна, която Христова споделя едва сега в телевизионния ефир, е, че вече има две внучки – Екатерина и Елена. Тя разкрива новината сега, за да уважи желанието на сина си децата да бъдат пазени от публичното внимание. И още една любопитна подробност - у дома всички я наричат Мути.

Освен личните истории, певицата говори и за живота след 1989 г., за политическите страсти, които я засегнали, и за демократичните си убеждения. Но акцентът в интервюто остава семейството ѝ – любовта, която носи към децата и внучките си, и житейските уроци, които иска да им предаде.

"Аз не съм добър възпитател, мога само да обичам безрезервно, безкрайно, да се раздавам за тях, да правя всичко, което мога. Мисля, че това е пътят. Защото животът ще ги научи на много неща", коментира Йорданка Христова.

По-рано Йорданка Христова предизвика истинска носталгия в социалните мрежи, след като публикува черно-бяла снимка от 1967 г.

На кадъра тя позира като елегантна и фина дама до ретро автомобил, напомняйки за атмосферата на една отминала, но незабравима епоха.